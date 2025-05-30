Дачи забронировались на все лето

Аренда подмосковных дач этим летом подорожала в среднем на 15%. Объектов стало больше, но снять дом на месяц практически невозможно, сообщили “Ъ FM” в «Циан. Аналитика». Собственники сдают их на весь сезон. Что еще можно найти, и сколько стоит дача? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Подмосковье сейчас сдается порядка 3 тыс. домов, еще 500 — в ближайших областях, и в теории все их можно снять. За год объем предложений, включая соседние регионы, вырос почти на четверть, утверждают собеседники “Ъ FM”. Рынок аренды загородной недвижимости серьезно пополнился инвестиционными объектами, которые собственники никак не могут продать. Дома в радиусе 20 км от Москвы, по данным «Инком-Недвижимости», оказались невостребованными. За год цены там выросли почти на 40%, а средняя ставка за лот уже превышает 51 млн руб. Чтобы хоть как-то отбить расходы, владельцы недвижимости готовы ее сдавать. Но большая часть просмотров приходится на лоты среднего ценового сегмента, заметил руководитель компании «Циан. Аналитика» Алексей Попов: «Средние ставки — порядка 120-150 тыс. руб. в месяц. Это сравнимо с предложением на рынке хороших московских двухкомнатных квартир. Но аренда на такой срок — наиболее сложный для подбора вариант. В краткосрочной перспективе это получится достаточно дорого, а те, кто размещают свои объявления именно в разделе долгосрочной аренды, все-таки ориентируются на то, чтобы сдать дома хотя бы на сезон».

Сезон на рынке аренды — с мая по сентябрь включительно. Итого за пять месяцев расходы составят порядка 750 тыс. руб., не включая коммунальные платежи и траты на услуги клининга и садовника, что чаще прописаны в контракте. По сути, это стоимость путевки в Турцию на семью из четырех человек в хороший отель, а тут дом у воды на все лето. Но, как выясняется, можно найти коттедж и на короткий срок. Из-за падения спроса на посуточную аренду собственники стали сговорчивее и сдают объекты помесячно и с дисконтом, рассказала основатель сервиса Safarovadom.com Гузель Сафарова: «Можно снять дом на выходные и понять, насколько удобна локация. И на август, и на июль еще варианты есть. Например, коттедж на берегу Пироговского водохранилища на выходные обойдется в 100 тыс. руб., на месяц — в 450 тыс. руб. Вот в таком размере возможна скидка.

Самые популярные локации рядом с водоемами находятся на расстоянии до 30-40 км от Москвы. Арендаторы рассматривают и ближайшие регионы: Переславль, Владимирская область. Там стоимость ниже процентов, наверное, на 30».

Так, к примеру, сейчас сдается коттедж в 50 км от Москвы по Можайскому шоссе. Три спальни, 10 соток земли и баня. Цена за выходные — 50 тыс. руб., а можно снять на месяц за 0,5 млн руб. Но количество таких объектов на рынке минимально, и москвичи все чаще рассматривают формат отеля на природе, добавляет директор департамента вторичной недвижимости агентства Est-a-Tet Юлия Дымова: «Если нужно сейчас что-то хорошее, то можно снять либо на площадках, на которых объекты выставлены на продажу, но это очень небольшой процент.

Основной тренд, то, что мы сейчас видим, — это глэмпинг, посуточная аренда либо аренда на короткий срок небольших домиков, которые находятся в красивых местах.

Фактически это то, что сегодня конкурирует с классическими загородными домами — прекрасная альтернатива, в глэмпинг опоздать нельзя».

Опоздать нельзя, но лучше забронировать заранее. Подмосковные глэмпинги у воды, что работают по системе «все включено», в топе запросов и уже стоят от 18,5 тыс. руб. в сутки на человека. Прайс-листы на высокий сезон начинаются от 30 тыс. руб. за ночь.

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Аэлита Курмукова