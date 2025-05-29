Туристы поднимают реки

Спрос на речные круизы в России вырос на 12% за год. Тенденция связана с расширением их аудитории, появлением бронирований от интуристов и увеличением глубины продаж. Но в дальнейшем развитие круизного рынка будет сдерживать ограниченный потенциал существующего флота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В апреле — первой половине мая интернет-трафик ресурсов по бронированию речных круизов вырос на 12% год к году, подсчитали в рамках совместного исследования аналитики «МегаФона», «Донинтурфлота» и Cruise.ru. В компании «Водоходъ» рассказали “Ъ”, что объем бронирований круизов на 28 мая вырос на 8% год к году. В этом году компания рассчитывает перевезти 163 тыс. человек, на 5% больше, чем в прошлом. В Fun & Sun отмечают, что сегмент круизов демонстрирует стабильный рост интереса. В компании считают, что в этом году продажи увеличатся на 10–15%. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин заметил увеличение продаж круизов на 6–7% за год.

Темпы роста интереса к речным круизам соответствуют общей динамике развития внутреннего туризма. В консалтинговой компании Neo ранее прогнозировали, что количество путешествий по стране в этом году увеличится на 10–15% (см. “Ъ” от 14 мая). В «Водоходе» обращают внимание на высокую долю возвратных туристов в сегменте, около 70%. Одновременно аудитория формата расширяется. В «МегаФоне» в летнем сезоне 2025 года фиксируют рост спроса на круизы продолжительностью две–три ночи. Это может указывать на приток путешественников, ранее не выбиравших такой формат поездок.

Отчасти спрос на круизы может стимулировать возвращение в Россию интуристов. Их поток в страну в первой половине мая увеличился на 40% год к году (см. “Ъ” от 16 мая). Сергей Ромашкин напоминает, что в 2019 году на зарубежных путешественников приходилось 10–15% круизного турпотока в России. Затем показатель опустился фактически до нуля. Сейчас, по словам эксперта, иностранцы снова начали появляться на круизных судах. «Но если в общем объеме туристических поездок по России их доля в этом году составит 3–4%, то в круизах — около 1%»,— рассуждает господин Ромашкин. Основной объем прибытий сейчас обеспечивают гости из стран Ближнего Востока и Азии, а формат традиционно больше интересует европейцев. В «МегаФоне» отмечают, что зарубежную активность в сегменте формируют жители Турции, Белоруссии, Египта и Армении.

Аналитики «МегаФона» обращают внимание и на рост глубины бронирований: активность пользователей начала увеличиваться весной, а в прошлом году круизы выбирали преимущественно летом. Это может быть продиктовано увеличением сроков навигации и развитием отрасли внутри страны, считают в компании. Самыми популярными вариантами речных круизов на лето аналитики «МегаФона» называют путешествия между Москвой и Санкт-Петербургом, маршруты по Волге с заходом в Нижний Новгород, Самару, Саратов и прочие. На востоке страны спросом пользуются круизы по Енисею и Оби.

Средняя стоимость одного дня в круизе, по словам господина Ромашкина, в этом году составит 7,5–10 тыс. руб. Годовой прирост он оценивает в 10–15%. В Fun & Sun отмечают увеличение стоимости за год на 5–15%. Это обусловлено инфляцией и ростом себестоимости. В «Водоходе» поясняют, что продуктовая корзина ежегодно дорожает на 10–15%. Компаниям также нужно учитывать индексацию фонда оплаты труда, затраты на расходные материалы, средства уборки, оборудование и прочее, поясняют там. Экскурсионное обслуживание за год подорожало на 20%.

Дальнейшей потенциал роста рынка речных круизов, по словам господина Ромашкина, может сдерживать ограниченное предложение. Эксперт обращает внимание на то, что последние годы сегмент развивался за счет увеличения загрузки, но сейчас этот потенциал фактически исчерпан. Сергей Ромашкин отмечает, что совокупный флот круизных судов в России составляет 100–105 бортов и фактически не пополняется.

Александра Мерцалова