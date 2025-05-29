Заграницу накрыло турпотоком
Россияне увеличили бронирование международных путешествий на лето
Системы бронирования зафиксировали рост продаж туров на предстоящее лето на 16–26%. Драйвером стали международные направления, чья доля в структуре спроса увеличивается за счет укрепления рубля и расширения географии поездок. Российские курорты из-за роста конкуренции со стороны зарубежных стран и закрытия пляжей Анапы, напротив, лишились части отдыхающих.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Количество забронированных организованных туров на лето выросло на 26% год к году, подсчитали в сервисе бронирования Travelata.ru. В Level.Travel отметили увеличение продаж на 15% за год. Совокупные продажи «Интуриста» на лето выросли на 6%. Основным драйвером спроса у всех опрошенных “Ъ” участников рынка выступили зарубежные направления. У Travelata.ru их совокупная доля в структуре бронирований возросла на 5 процентных пунктов, до 91%.
Рост интереса к международным направлениям хорошо просматривается и в сегменте самостоятельных бронирований.
По данным «Яндекс Путешествий», доля стран ближнего зарубежья в структуре продаж авиабилетов на лето за год выросла с 6% до 8%, дальнего — с 13% до 15%. Доля России, соответственно, размылась с 81% до 77%. В OneTwoTrip зафиксировали снижение доли внутренних направлений на 3 процентных пункта за год, до 73%. В «Островке» отмечают, что количество бронирований размещения за рубежом на лето за год выросло на 25%. Доля международных направлений увеличилась с 12% до 16% от всего объема продаж.
Стоимость перелетов из России туда-обратно по популярным зарубежным направлениям летом 2025 года (тыс. руб.)
|
Источник: «Яндекс Путешествия».
Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева связывает позитивный тренд на международных направлениях с укреплением рубля, расширением авиасообщения и либерализацией правил въезда. Безвизовый режим за последний год начал действовать с Оманом, Иорданией, Шри-Ланкой, стоимость виз в Саудовскую Аравию снизилась, перечисляет она. Рост числа рейсов и выгодный курс привели к стабилизации стоимости перелетов по популярным направлениям. По данным «Яндекс Путешествий», билеты на Кипр на лето обходятся в среднем в 61,5 тыс. руб., на 36% дешевле, чем годом ранее. Перелеты в Испанию подешевели на 22%, до 77,9 тыс. руб., в Таиланд — на 19%, до 57,8 тыс. руб.
Достаточно сдержанным рост цен остается и для организованного туризма. В Anex говорят, что средний чек при бронировании туров за рубеж за год вырос на 7,8%. А в случае с ОАЭ и Таиландом даже снизился. В «Интуристе» зафиксировали сокращение для Вьетнама и Египта, показавших существенный рост продаж. Обе страны считаются долларовыми направлениями, цены на которые могут меняться под влиянием валютных курсов.
Доля наиболее массового туристического направления, Турции, в структуре организованных продаж на предстоящее лето сократилась на 4 процентных пункта, до 55%.
В январе—апреле количество путешествий в страну снижалось, констатируют в Level.Travel. Но аналитики компании не исключают, что картина может поменяться за счет более выраженного, чем обычно, пика сезона.
Скорректировать спрос на привычных направлениях могло расширение географии путешествий. В «Авиасейлс» говорят, что количество бронирований перелетов в Японию на июнь—август увеличилось на 57% год к году, в Китай — на 47%. Для Черногории рост составил 32%, Испании — 27%, Франции — 22%. В «Русском экспрессе» отмечают, что Китай привлекает внимание не только экскурсионных, но и пляжных туристов, отправляющихся на Хайнань. Рост спроса на экзотические направления превысил ожидания, говорит представитель компании. Сейчас, по его словам, уже продано 80% всего прошлогоднего объема по Мальдивам, 75% — по Сейшелам и более 100% — по Маврикию. Аналитики «Слетать.ру» отмечают увеличение интереса к Тунису.
Растущую конкуренцию с международными направлениями в «Русском экспрессе» называют одним из факторов снижения в структуре продаж доли российских курортов. Вторым в компании называют рост цен. По данным Travelata.ru, средний чек при бронировании организованного тура по России на предстоящее лето составил 125,7 тыс. руб., прибавив 15,2% год к году. Хотя в некоторых регионах, например Кавказских Минеральных Водах, наблюдается заметный рост продаж, говорит представитель «Русского экспресса».
Дарья Домостроева отмечает, что в ее компании объем бронирований туров по России на лето сократился на 56% за год. Эксперт связывает это в первую очередь с ситуацией в Анапе, лишившейся значительной части гостей из-за отсутствия решения об открытии пляжей (см. “Ъ” от 22 апреля). В «Алеане» отмечают, что спрос на Анапу на лето снизился на 65–70% год к году, Сочи и Геленджик — в пределах 20%. Хотя на регион при этом приходится 44% от общего объема бронирований внутри страны. Часть туристического потока переориентируется с Краснодарского края на другие направления, в том числе Крым, спрос на который за год прибавил 40%, констатируют в «Алеане».