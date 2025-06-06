Послестартовая проверка

На прошедшем 6 июня заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам были зафиксированы промежуточные итоги старта обновленных нацпроектов. Как выяснилось, часть ранее выявленных проблем уже решается — речь прежде всего идет о взаимодействии с вовлеченными в нацпроекты регионами. Однако зафиксированы и новые недостатки — например, качества планирования показателей: некоторые из них вместо 2030 года оказались выполненными уже сейчас. Кроме того, по отдельным нацпроектам, которые реализуются всего несколько месяцев, правительство уже предлагает сократить финансирование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всмотревшись в первые результаты выполнения нацпроектов, участники прошедшего у Владимира Путина совещания нашли среди них и неожиданные

Фото: пресс-служба президента РФ Всмотревшись в первые результаты выполнения нацпроектов, участники прошедшего у Владимира Путина совещания нашли среди них и неожиданные

Фото: пресс-служба президента РФ

В пятницу Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Правительству было предложено оценить первые результаты обновленных нацпроектов, рассчитанных до 2030 года. Напомним, взамен действовавших в 2019–2024 годах в конце прошлого года были утверждены 19 новых нацпроектов («Кадры», «Семья», «Инфраструктура для жизни», «Экономика данных» и другие). В общей сложности их финансирование на шесть лет оценено в 57 трлн руб., из которых свыше 40 трлн руб.— деньги федерального бюджета.

Систему управления нацпроектами власти уже достроили — утверждены единый план достижения национальных целей, и усовершенствована система мониторинга.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, особое внимание уделяется рискам — в частности, отслеживается своевременность прохождения контрольных точек проектов, заключение контрактов и соблюдение графиков работ. Решаются выявленные проблемы. Так, в Госдуме рассматривается законопроект, предполагающий более раннее распределение субсидий регионам на софинансирование нацпроектов — это необходимо для того, чтобы субъекты РФ могли спланировать свои бюджеты (см. “Ъ” от 11 апреля).

В целом, как отметил на заседании мэр Москвы Сергей Собянин, регионы получили возможность приступить к реализации нацпроектов уже с января — ранее эта работа начиналась «достаточно сложно, в течение всего года отдельными проектами». Проведена корректировка методик расчет показателей нацпроектов. Ранее фиксировались случаи установления изначально заниженных показателей, а также их «подгонки» под фактические результаты. На этом фоне для некоторых нацпроектов показатели были повышены (см. “Ъ” от 9 января). Кроме того, было запрещено их ухудшение в течение года более чем на 10% (см. “Ъ” от 20 декабря 2024 года).

Но вопросы к качеству планирования остаются.

Как отметил Владимир Путин, некоторые показатели до 2030 года выполнены уже в первом квартале этого года — по снижению младенческой смертности и охвату семей с детьми господдержкой.

По некоторым нацпроектам («Станкостроение и робототехника» и «Транспортная мобильность») правительство после всего нескольких месяцев их реализации уже предлагает сократить финансирование. Первый вице-премьер Денис Мантуров заверил, что это необходимо для того, чтобы Минфин мог сохранить сбалансированность бюджета. В течение этого года правительство намерено выравнять такую ситуацию — в том числе за счет перевода на приоритетные направления имеющейся экономии средств и компенсации выпавшего финансирования за счет непрограммных источников.

В части вовлечения в нацпроекты средств из внебюджетных источников работа властей продолжается — в частности, за счет большего вовлечения в процесс институтов развития. Оценить итоги этой деятельности предстоит позднее — пока система донастраивается. Так, накануне заседания была создана рабочая группа, координирующая работу институтов развития (см. «Ъ-Online» от 5 июня) во главе с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. Вчера он отметил, что к 2030 году группа ВЭБ должна поддержать инвестпроекты на сумму 30 трлн руб.— капитал для того, чтобы эту работу начать, есть, однако «в обозримом будущем серьезно придется договариваться» о том, какие источники будут использоваться. По его словам, «просто запрашивать капитал поддержкой из федерального бюджета сегодня неразумно», так что сейчас рассматриваются разные варианты его пополнения.

Евгения Крючкова