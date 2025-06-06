Послестартовая проверка
Власти обсудили первые результаты исполнения обновленных нацпроектов
На прошедшем 6 июня заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам были зафиксированы промежуточные итоги старта обновленных нацпроектов. Как выяснилось, часть ранее выявленных проблем уже решается — речь прежде всего идет о взаимодействии с вовлеченными в нацпроекты регионами. Однако зафиксированы и новые недостатки — например, качества планирования показателей: некоторые из них вместо 2030 года оказались выполненными уже сейчас. Кроме того, по отдельным нацпроектам, которые реализуются всего несколько месяцев, правительство уже предлагает сократить финансирование.
Всмотревшись в первые результаты выполнения нацпроектов, участники прошедшего у Владимира Путина совещания нашли среди них и неожиданные
Фото: пресс-служба президента РФ
В пятницу Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Правительству было предложено оценить первые результаты обновленных нацпроектов, рассчитанных до 2030 года. Напомним, взамен действовавших в 2019–2024 годах в конце прошлого года были утверждены 19 новых нацпроектов («Кадры», «Семья», «Инфраструктура для жизни», «Экономика данных» и другие). В общей сложности их финансирование на шесть лет оценено в 57 трлн руб., из которых свыше 40 трлн руб.— деньги федерального бюджета.
Систему управления нацпроектами власти уже достроили — утверждены единый план достижения национальных целей, и усовершенствована система мониторинга.
По словам премьер-министра Михаила Мишустина, особое внимание уделяется рискам — в частности, отслеживается своевременность прохождения контрольных точек проектов, заключение контрактов и соблюдение графиков работ. Решаются выявленные проблемы. Так, в Госдуме рассматривается законопроект, предполагающий более раннее распределение субсидий регионам на софинансирование нацпроектов — это необходимо для того, чтобы субъекты РФ могли спланировать свои бюджеты (см. “Ъ” от 11 апреля).
В целом, как отметил на заседании мэр Москвы Сергей Собянин, регионы получили возможность приступить к реализации нацпроектов уже с января — ранее эта работа начиналась «достаточно сложно, в течение всего года отдельными проектами». Проведена корректировка методик расчет показателей нацпроектов. Ранее фиксировались случаи установления изначально заниженных показателей, а также их «подгонки» под фактические результаты. На этом фоне для некоторых нацпроектов показатели были повышены (см. “Ъ” от 9 января). Кроме того, было запрещено их ухудшение в течение года более чем на 10% (см. “Ъ” от 20 декабря 2024 года).
Но вопросы к качеству планирования остаются.
Как отметил Владимир Путин, некоторые показатели до 2030 года выполнены уже в первом квартале этого года — по снижению младенческой смертности и охвату семей с детьми господдержкой.
По некоторым нацпроектам («Станкостроение и робототехника» и «Транспортная мобильность») правительство после всего нескольких месяцев их реализации уже предлагает сократить финансирование. Первый вице-премьер Денис Мантуров заверил, что это необходимо для того, чтобы Минфин мог сохранить сбалансированность бюджета. В течение этого года правительство намерено выравнять такую ситуацию — в том числе за счет перевода на приоритетные направления имеющейся экономии средств и компенсации выпавшего финансирования за счет непрограммных источников.
В части вовлечения в нацпроекты средств из внебюджетных источников работа властей продолжается — в частности, за счет большего вовлечения в процесс институтов развития. Оценить итоги этой деятельности предстоит позднее — пока система донастраивается. Так, накануне заседания была создана рабочая группа, координирующая работу институтов развития (см. «Ъ-Online» от 5 июня) во главе с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. Вчера он отметил, что к 2030 году группа ВЭБ должна поддержать инвестпроекты на сумму 30 трлн руб.— капитал для того, чтобы эту работу начать, есть, однако «в обозримом будущем серьезно придется договариваться» о том, какие источники будут использоваться. По его словам, «просто запрашивать капитал поддержкой из федерального бюджета сегодня неразумно», так что сейчас рассматриваются разные варианты его пополнения.