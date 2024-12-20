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Коммерсантъ FM
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Нацпроекты поставили на прогрев

Белый дом пересмотрел порядок их исполнения и контроля

Накануне запуска в 2025 году новой генерации национальных проектов Белый дом существенно пересмотрел организацию работы управляющего ими проектного офиса. Среди главных изменений — запуск механизма «единого запроса на изменения», который позволяет одновременно согласовывать их со всеми участниками, на которых они влияют, а также ограничение возможностей кураторов проектов постфактум подгонять их плановые показатели под фактические результаты. Кроме того, Белый дом запретит пересматривать финансирование проектов без изменения целей и результатов — и будет отслеживать ежемесячный прогресс и прогнозы выполнения в ГИС «Электронный бюджет» и ГАС «Управление».

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Белый дом опубликовал постановление, которым вносятся заметные изменения в порядок работы проектного офиса правительства, установленный еще в 2018 году. Тот документ регламентировал реализацию предыдущей генерации нацпроектов (2018–2024 годы). Основные новации, которые правительство закладывает на новом этапе (19 нацпроектов стартуют с 1 января 2025 года),— это заметное ужесточение проектной дисциплины и обеспечение возможности балансировки финансирования опережающих и отстающих от графика проектов.

Для этого принятый документ передает обязанности по реализации нацпроектов непосредственно заместителям Михаила Мишустина, вводит в составы проектных комитетов глав профильных комиссий Госсовета, описывает ряд особенностей управления «технологическими» нацпроектами, а также существенно ограничивает возможности офиса по приведению плановых показателей нацпроектов в соответствие фактическому положению дел. Последнее, отметим, часто вызывало критику Счетной палаты и экспертов — зачастую, чтобы «выполнить» план, исполнители инициировали его «подгонку» под реальность в конце года, когда становилось понятно, что первоначальных целей достичь не получится.

Теперь же ухудшение целевых показателей национальных и федеральных проектов (НП и ФП) в течение года более чем на 10% прямо запрещается.

Еще одним существенным изменением станет ограничение корректировок финансового обеспечения проектов без изменения показателей и результатов. По данным “Ъ”, при подготовке документа по поручению вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко он согласовывался с главным правовым управлением президента и с профильными министерствами. Целью было приведение положения о проектной деятельности правительства в соответствие стандарту, по которому разрабатывались новые НП и ФП.

Изменения структуры НП и ФП вводят в нее понятие «нацпроект, направленный на достижение технологического лидерства» — это «комплекс мероприятий, направленный на выпуск конкретной линейки высокотехнологичной продукции» или создание технологий ее производства. Такие проекты должны содержать описание механизма обеспечения долгосрочного спроса на продукцию и детализировать этапы технологического развития. Обязательным приложением к нему должна быть «карта технологической кооперации» с указанием цепочек участников. Допускается формирование федеральных проектов, не входящих в национальные,— внутри госпрограмм или вне их (по решениям президента, правительства, премьера).

Новое положение четко фиксирует порядок создания и иерархию задач и масштабов финансирования национальных, федеральных и ведомственных проектов. Так, нацпроект обязан быть ориентирован на выполнение хотя бы одной из национальных целей нового майского указа президента. Вводится запрет на дублирование результатов в разных проектах.

В положение также вводится понятие прокси-показателей (промежуточных данных о ходе выполнения проектов, по которым правительство будет оценивать ежемесячную динамику движения к цели) и создается единый справочник показателей, который обязан синхронизироваться со всеми изменениями проектов в автоматическом режиме. Технологическое обеспечение контроля предполагает создание в системе «Электронный бюджет» модуля автоматического прогнозирования динамики показателей.

В части финансирования в структуру управления изменениями вводится «единый запрос на изменения» — документ, обеспечивающий параллельное согласование со всеми взаимосвязанными участниками проектной работы. Год назад (см. «Ъ-Онлайн» от 6 января) этот инструмент был реализован в бюджетной сфере, значительно сократив сроки сложных и взаимоувязанных перераспределений средств. Также для ускорения процесса при описании финансирования проектов всех уровней потребуется не только годовая, но и ежемесячная детализация расходов на мероприятия, отдельно будет нужно указывать разбивку налоговых расходов РФ — сокращение поступлений налогов из-за предоставленных льгот.

Усиление контроля НП и ФП потребовало от правительства и создания возможности оперативного кризис-менеджмента. Так, президиум президентского Совета по стратегическому планированию (его возглавляет премьер-министр) сможет по необходимости создавать тематические рабочие группы, которые будут снимать межпроектные и внутренние разногласия и готовить предложения по повышению эффективности проектов.

Причины всей этой активизации, вероятно, кроются не только в желании Белого дома снять накопленные управленческие проблемы: запуск новых НП и ФП в 2025 году будет происходить на фоне вынужденной «посадки» экономики для преодоления ее перегрева и в условиях ограниченных ресурсов, что и формирует рамку пристального внимания к оперативности и эффективности распоряжения ими. Ужесточение же требований — это, очевидно, результат постепенного отказа от «ковидных» и «военных» послаблений, которые явно воспринимаются властями как временные — в отличие от идей стратегического развития.

Олег Сапожков

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