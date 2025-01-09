План выполнения плана

Правительство завершило формирование системы реализации обновленных нацпроектов до 2030 года и подготовило единый план этой работы — сводный документ, объединяющий все инструменты и детализированную разбивку целевых показателей. Также доработаны и сами нацпроекты после замечаний президента в декабре 2024 года. В частности, правительство отчиталось о решении финансовых вопросов с регионами, о корректировке некоторых показателей нацпроектов, а также о включении в них дополнительных мероприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин представил Владимиру Путину результаты оперативной доработки нацпроектов по президентским замечаниям

Фото: Пресс-служба Президента России Михаил Мишустин представил Владимиру Путину результаты оперативной доработки нацпроектов по президентским замечаниям

Фото: Пресс-служба Президента России

Первое в этом году совещание президента с правительством было посвящено доработке нацпроектов по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в декабре 2024 года, тогда к ним был высказан ряд замечаний (см. “Ъ” от 5 декабря 2024 года). Как напомнил вице-премьер Александр Новак, паспорта 19 нацпроектов (среди них «Кадры», «Семья», «Инфраструктура для жизни», «Экономика данных») утверждены 20 декабря 2024 года, общий объем финансирования на шесть лет превышает 57 трлн руб., из них свыше 40 трлн руб.— из федерального бюджета.

Среди проблем, которые поднимались в декабре 2024 года, затянувшийся процесс распределения объемов софинансирования нацпроектов. В четверг правительство отчиталось о завершении процесса заключения финансовых соглашений с субъектами РФ, средства из федерального бюджета доведены до них в полном объеме (1 трлн руб. на 2025 год). Также, по словам вице-премьера, донастроена система управления — губернаторы, возглавляющие профильные комиссии Госсовета, вошли в состав проектных комитетов нацпроектов. В целом, добавил он, система управления нацпроектами должна обеспечить «гибкость», позволяющую при необходимости оперативно вносить изменения в проекты. Впрочем, перенастройка проектного офиса Белого дома ограничит их подгонку под фактическое положение дел (см. “Ъ” от 20 декабря 2024 года).

В четверг опубликован и единый план правительства по достижению наццелей до 2030 года — объемный документ, который увязывает все направления работы Белого дома и имеющиеся у него инструменты, в том числе госпрограммы, отраслевые стратегии и «дорожные карты».

Как отметил глава Минэкономики Максим Решетников, единый план должен «координировать деятельность разных участников — органов власти всех уровней, госкомпаний, регионов, институтов развития». Контролировать его реализацию будет цифровая система мониторинга с акцентом на анализ рисков, отметил Александр Новак.

План детализирует сами наццели — траектории их достижения разбиты по годам и сопутствующим задачам. Например, для цели по обеспечению темпов роста ВВП выше среднемирового уровня в 2025 году этот рост должен составить 2,5%, в 2027-м — 2,8%, а в 2030-м — 3,2%. Инвестиции для этого должны прирастать в 2025 году на 39% (к 2020 году; против 37,2% в 2024 году), в 2027-м — на 45,7%, а в 2030-м — на 60%. Реальные доходы населения — расти соответственно на 6,2% в 2025 году, 3,5% — в 2027-м, и 3,1% — в 2030 году. Для достижения цели по обновлению жилищного фонда не менее чем на 20% к 2030 году, согласно плану, в 2025 году показатель должен составить 13,3% (против 11,4% в 2024-м), в 2027-м — уже 17,1%. Обеспечено это должно быть за счет наращивания ввода жилья — не менее 92,8 млн кв. м в 2025 году (притом что оценка 2024 года в плане заметно ниже обнародованных в четверг вице-премьером Маратом Хуснуллиным предварительных итогов — 90 млн кв. м против 107,4 млн кв. м, что на 2,7% ниже рекордного показателя 2023 года), 98,9 млн кв. м — в 2027-м и 120 млн кв. м — в 2030 году.

Сами нацпроекты, сообщил Александр Новак, несколько скорректированы. Например, в пяти нацпроектах сформированы разделы по развитию Дальнего Востока и Арктики и включены мероприятия из мастер-планов по развитию дальневосточных городов с финансированием в размере 433 млрд руб. в год. Также добавлены мероприятия, касающиеся улучшения качества жизни семей с детьми, в «непрофильные» нацпроекты (профильными считаются нацпроекты «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная жизнь» и «Инфраструктура для жизни»). Так, в нацпроекте «Туризм» для получения льготных кредитов на строительство гостиниц предусмотрено требование в части наличия семейных номеров, а в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» включены мероприятия, направленные на формирование долгосрочных сбережений граждан.

Скорректированы и некоторые целевые показатели, которые до этого критиковались за их заниженность, в частности по росту авиационной мобильности. Как сообщил Александр Новак, плановые показатели пересмотрены исходя из фактически достигнутых и на трехлетку увеличены в среднем на 7%.

Евгения Крючкова