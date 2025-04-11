Бюджетному процессу добавят единства

Белый дом одобрил законопроект о дальнейшей цифровизации бюджетного процесса. По данным “Ъ”, это было сделано с некоторыми замечаниями, после устранения которых документ будет внесен в Госдуму. Проект регламентирует информационное обеспечение бюджетного процесса на федеральном уровне, закрепляя обязанность использования системы «Электронный бюджет» всеми его участниками. Также предполагается унификация всех имеющихся бюджетных информационных систем, расширение механизма казначейского контроля за госсредствами и распределение субсидий регионам на софинансирование обновленных национальных проектов не позднее августа каждого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В четверг, 10 апреля, на заседании правительства рассматривался законопроект о правке Бюджетного кодекса (БК). Как пояснил “Ъ” источник в Белом доме, документ был одобрен, но с рядом замечаний. После их устранения он будет внесен в Госдуму.

Наиболее значимая часть изменений касается информационного обеспечения бюджетного процесса: БК предполагается дополнить главой, регулирующей этот вопрос. Планируется закрепить обязательство использования всеми участниками федерального уровня ГИС «Электронный бюджет», а также установить требования к информсистемам в сфере бюджетных отношений. Необходимость унификации объясняется тем, что в сфере бюджетных правоотношений нет специальных норм, касающихся информационного обеспечения процесса, и при этом функционирует значительное количество таких систем.

Как отметил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин, ключевое требование к информсистемам — унификация данных. По его словам, в сфере использования федеральных средств должны действовать единые классификаторы, справочники и реестры, «чтобы усилия ведомств лучше дополняли друг друга в рамках решения общих задач». Прописывается, что при использовании госинформсистем регионов также необходимо обеспечить взаимодействие с «Электронным бюджетом». Отметим, что предложенный подход в целом продолжает логику властей по расширению цифрового контроля в госуправлении.

Одновременно законопроект предполагает расширение казначейского мониторинга — механизма предварительной проверки операций на предмет финансовых нарушений. Такой мониторинг сейчас касается только участников казначейского сопровождения (например, получателей субсидий). Теперь же планируется распространить его и на всех получателей казначейских платежей — как прямых (госорганы, федеральные бюджетные учреждения, все реципиенты средств из бюджета), так и косвенных (например, на получателей средств из региональных бюджетов и на региональные бюджетные учреждения).

Вводиться новые правила будут поэтапно: в отношении средств из федерального бюджета — с 1 сентября 2026 года, бюджетов регионов и государственных внебюджетных фондов — с 1 июля 2027 года, в отношении лиц, которым открываются счета в финансовых органах регионов,— с 1 июля 2028 года.

В документе нашло отражение и декабрьское обсуждение проблем, возникших в ходе подготовки обновленных нацпроектов, запускаемых на период до 2030 года. Тогда регионы жаловались, что у них не было полного понимания того, в каких объемах и в какие сроки будут выделяться федеральные ресурсы на эти нацпроекты.

Согласно законопроекту, пояснил Михаил Мишустин, работа по распределению соответствующих субсидий на софинансирование будет начинаться уже в июне, чтобы «выверка результатов завершилась не позднее августа». В 2025 году, по данным Минфина, предусмотрено предоставление регионам 70 субсидий на реализацию нацпроектов.

Еще одна норма — документ предусматривает возможность правительства на постоянной основе оперативно перераспределять ассигнования на нацпроекты без внесения изменений в закон о бюджете через парламент.

Евгения Крючкова