Ura.ru: Денис Аллаяров стал жертвой оговора со стороны дяди-полицейского

Редактор Ura.ru Денис Аллаяров стал жертвой оговора со стороны екатеринбургского полицейского Андрея Карпова, который является его дядей, заявили в информационном агентстве. По его данным, редактора обвиняют в передаче взятки в 20 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Аллаяров

Фото: Соцсети Дениса Аллаярова Денис Аллаяров

Фото: Соцсети Дениса Аллаярова

Как сообщили в агентстве, во время обысков в редакции и в домах сотрудников доказательств передачи взятки сотруднику полиции не обнаружено. «Мы считаем, что Аллаяров стал жертвой оговора со стороны своего дяди, который таким образом хочет облегчить свою участь по другому обвинению, и этим воспользовались правоохранительные органы. Он ранее был задержан по другому преступлению. Денис вину не признает, сам факт взятки отрицает»,— сказано в сообщении.

Денис Аллаяров провел ночь в СИЗО. Агентство считает вчерашние обыски провокацией, а арест редактора необоснованным «Рассматриваем такую меру пресечения с учетом статуса Дениса Аллярова, как давление на СМИ»,— добавили в Ura.ru.

Напомним, Денис Аллаяров обвиняется по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий), начальник отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрей Карпов — по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности).

Накануне в свердловской редакции Ura.ru прошли обыски, был задержан свердловский редактор Денис Аллаяров и двое журналистов, пишущих на криминальную тематику: Сергей Бодров и Анна Салымская. Сообщалось, что следственные действия проходят по делу в отношении неустановленных сотрудников полиции по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Позднее всех журналистов отпустили в статусе свидетелей, однако ближе к вечеру господин Аллаяров был задержан снова. По данным «Ъ-Урал», сотрудник полиции передавал ему оперативные сводки за деньги.

Подробности дела — в материале «Обыскали на Ура»

Ирина Пичурина