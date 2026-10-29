Медэкспертиза назначена осужденному за госизмену сибирскому физику

Слушания проходят в закрытом режиме, поскольку материалы дела имеют гриф секретности. По ходатайству адвоката суд назначил медицинскую экспертизу Владиславу Галкину, в связи с чем в слушаниях объявлен перерыв. По данным родственников ученого, имеющееся у него заболевание входит в перечень болезней, которые препятствуют отбыванию срока. Дата следующего заседания апелляционного суда будет назначена после завершения медэкспертизы.