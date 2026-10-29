Медэкспертиза назначена осужденному за госизмену сибирскому физику
Пятый апелляционный суд общей юрисдикции 29 октября приступил к рассмотрению жалоб защиты на приговор ученым в области гиперзвука Валерию Звегинцеву и Владиславу Галкину. Ранее они были осуждены на 12,5 лет по делу о государственной измене.
Слушания проходят в закрытом режиме, поскольку материалы дела имеют гриф секретности. По ходатайству адвоката суд назначил медицинскую экспертизу Владиславу Галкину, в связи с чем в слушаниях объявлен перерыв. По данным родственников ученого, имеющееся у него заболевание входит в перечень болезней, которые препятствуют отбыванию срока. Дата следующего заседания апелляционного суда будет назначена после завершения медэкспертизы.
Приговор бывшему главному научному сотруднику Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН Валерию Звегинцеву и доценту Томского политехнического университета Владиславу Галкину вынесли 5 мая. Новосибирский областной суд признал их виновными в двух эпизодах государственной измены (ст. 275 УК РФ) и назначил каждому 12,5 года колонии строгого режима. До вступления приговора в законную силу ученых оставили под домашним арестом.
Уголовное дело против ученых силовики завели в апреле 2023 года. Основанием, по предварительным данным, могла стать их статья о газовой динамике, опубликованная в иранском научном журнале. Вину в инкриминируемом преступлении Валерий Звегинцев и Владислав Галкин не признали.
Напомним, в сентябре 2024 года 15-летний срок в колонии строгого режима по приговору Московского горсуда получил бывший директор ИТПМ Александр Шиплюк, который был признан виновным в государственной измене, связанной с передачей данных представителям зарубежных стран.
14 лет лишения свободы назначили сотруднику ИТПМ Анатолию Маслову, которого в мае 2024 года осудили в Санкт-Петербурге. Он также обвинялся в госизмене.
Весной 2023 года ученые ИТПМ выступили с открытым письмом из-за уголовного преследования коллег. Они призвали спасти «от надвигающегося краха» российскую аэродинамическую науку.