Свердловского редактора Ura.ru Дениса Аллаярова повторно задержали

Сотрудники правоохранительных органов второй раз задержали свердловского редактора Ura.ru Дениса Аллаярова после того, как он был отпущен после допроса в Следственном комитете. Как сообщил «Ъ-Урал» источник в силовых структурах, возбуждено дело по ст. 272.1 УК РФ («Незаконные использование, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Утром 5 июня в свердловской редакции силовики провели обыск и изъяли всю технику. Вместе с Денисом Аллаяровым были задержаны журналисты Сергей Бодров и Анна Салымская, которые освещают криминальную тему в издании. После допроса в СК они отпущены в статусе свидетелей.

Ранее адвокат Сергея Бодрова Георгий Краснов пояснял «Ъ-Урал», что редактор свердловской редакции с журналистами были задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении неустановленных сотрудников полиции по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). По словам собеседников, на рабочих компьютерах журналистов силовики нашли «достаточно подтверждений того, что издание на регулярной основе покупало оперативные сводки и на их основе печатало новости».

Мария Шараева