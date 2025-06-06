Начальнику отдела уголовного розыска и редактору Ura.ru предъявили обвинения

В Екатеринбурге предъявили обвинения свердловскому редактору информационного агентства Ura.ru Денису Аллаярову и начальнику отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Денис Аллаяров обвиняется по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий), Андрей Карпов — по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности).

Мера пресечения им будет избрана сегодня в Ленинском городском суде Екатеринбурга.

Напомним, накануне в свердловской редакции Ura.ru прошли обыски, был задержан свердловский редактор Денис Аллаяров и двое журналистов, пишущих на криминальную тематику: Сергей Бодров и Анна Салымская. Сообщалось, что следственные действия проходят по делу в отношении неустановленных сотрудников полиции по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Позднее всех журналистов отпустили в статусе свидетелей, однако ближе к вечеру господин Аллаяров был задержан снова. По данным «Ъ-Урал», сотрудник полиции передавал ему оперативные сводки за деньги.

Подробности дела — в материале «Обыскали на Ура»

Ирина Пичурина