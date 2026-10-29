Число самоубийств в Германии достигло максимума за 25 лет
В 2025 году в Германии покончили жизнь самоубийством 11334 человека, что на 962 случая, или 9,3%, больше, чем годом ранее. Это самый высокий показатель самоубийств с 1998 года, сообщает Die Zeit со ссылкой на отчет Национальной программы предотвращения самоубийств Германии и Немецкой академии предотвращения самоубийств.
Согласно исследованию, резкий рост самоубийств начал фиксироваться с 2020 года. С этого времени за последующие пять лет количество суицидов выросло на 23%. Жертвами самоубийств чаще становятся мужчины — 69,2%. Почти половина всех самоубийств в 2025 году произошла в возрастной группе 65 лет и старше.
В Немецкой академии предотвращения самоубийств эти тенденции назвали «тревожным сигналом» и призвали к созданию сети легкодоступных служб поддержки.