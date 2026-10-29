Предписательский порыв

«Там есть важный фактор ограничения конкуренции в виде аккредитации от ЦБ, соответственно, у компаний меньше возможностей для демпинга»,— поясняет гендиректор «Эксперт Бизнес-решений» Павел Митрофанов. Кроме того, он указывает на предсказуемый поток клиентов, поскольку аудит для ОЗО ФР обязателен. «В этот сегмент входит наиболее крупный бизнес, поэтому он интересен аудиторским компаниям, в том числе и как квалифицированный клиент, который понимает ценность работы аудитора и, как правило, в том числе имеет возможность оценить и рублем эту ценность»,— отмечает господин Щетинин.