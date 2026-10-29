Предписательский порыв
ЦБ стал чаще применять меры воздействия к аудиторам
В этом году количество предписаний со стороны Банка России в адрес аудиторов общественно значимых организаций на финансовом рынке выросло в несколько раз. Большая часть из них связана с нарушением кодекса этики и профессиональных стандартов, в частности с отсутствием изменений в заключении при искажении отчетности. Неисполнение предписаний аудитором может привести к исключению его из реестра ЦБ и потере довольно доходного сегмента. Клиенту же, возможно, придется заплатить за новое аудиторское заключение.
По итогам неполного 2026 года число выданных ЦБ предписаний в отношении аудиторских компаний, проверяющих общественно значимые организации на финансовом рынке (ОЗО ФР), выросло почти в два раза, до 46 шт. Это следует из презентации регулятора, с которой ознакомился “Ъ”. Вместе с тем анализ данных СРО «Содружество» показал, что число предписаний за 2026 год в отношении компаний из реестра ЦБ превысило 60 шт. В основном компании получили от одного до четырех документов от регулятора. У двух компаний число предписаний достигло пяти — в этом году примерно столько же мер воздействия применил ЦБ к «Пром-Инвест-Аудиту» и РБ, исключенным из реестра (см. “Ъ” от 18 сентября).
Общественно значимые организации — это публичные акционерные общества, госкорпорации, публично-правовые компании, а также организации с госдолей не менее 25%. К ОЗО ФР относятся организации, ценные бумаги которых торгуются на бирже, а также банки, страховые компании, управляющие компании и т. д. Согласно отчетности аудиторов, в 2025 году они оказали услуги более чем 1,7 тыс. таких организаций. На конец октября в реестре проверяющих ОЗО ФР находится 38 компаний, в том числе «Кэпт», Б1, ФБК и «Финэкспертиза».
По словам аудиторов, предписания Банка России являются серьезной мерой воздействия. «Их максимально важно выполнять, поскольку невыполнение может повлечь исключение аудиторской организации из реестра аудиторов ОЗО ФР»,— поясняет руководитель департамента аудиторских услуг «Кэпт» Андрей Рязанцев. Но, как отмечает эксперт «КСК Групп» Михаил Щетинин, важнее количества предписаний значимость допущенных нарушений.
В основном (в 67% случаях) участники реестра получали предписания за нарушение профессиональной этики и стандартов аудита. К ним относятся, в частности, отсутствие изменения аудиторского заключения при существенных искажениях финансовой отчетности, «должного профессионального скептицизма при анализе информации, полученной от клиента», использование в качестве доказательств ненадлежащих заключений экспертов, отсутствие критического анализа событий после отчетной даты (таких как дефолты, судебные решения, предписания ЦБ, нарушения нормативов). Почти 40% предписаний ранее исключенным из реестра компаниям также связаны с этими причинами. Еще 27% предписаний аудиторам, находящимся в реестре, пришлось на нарушения законодательства, 6% — на нарушения требований ЦБ. «Обычно регулятор выносит по одному предписанию на каждый вид ошибки»,— указывает господин Щетинин.
Для аудиторов и клиентов исключение из реестра чревато финансовыми потерями.
Сегмент ОЗО ФР для многих аудиторов не просто привлекателен, а приоритетен. Доля таких услуг в общей выручке компаний за 2025 год, по оценке “Ъ”, превысила 30%, причем у отдельных компаний она достигала 70–100%.
«Там есть важный фактор ограничения конкуренции в виде аккредитации от ЦБ, соответственно, у компаний меньше возможностей для демпинга»,— поясняет гендиректор «Эксперт Бизнес-решений» Павел Митрофанов. Кроме того, он указывает на предсказуемый поток клиентов, поскольку аудит для ОЗО ФР обязателен. «В этот сегмент входит наиболее крупный бизнес, поэтому он интересен аудиторским компаниям, в том числе и как квалифицированный клиент, который понимает ценность работы аудитора и, как правило, в том числе имеет возможность оценить и рублем эту ценность»,— отмечает господин Щетинин.
Если аудиторскую организацию исключили из реестра ЦБ в связи с нарушениями на аудите конкретного клиента ОЗО ФР, то «она, согласно закону, не сможет проводить аудиты других таких организаций», поясняет Андрей Рязанцев. В этом случае, по словам участников рынка, клиенту необходимо искать нового аудитора и платить те же деньги. Согласно отчетности за 2025 год, у компаний «большой четверки» средняя выручка на одного такого клиента превышала 30 млн руб., у компаний из первой десятки достигала 4,5 млн руб.
Газета «Коммерсантъ» №201от 29.10.2026, стр. 7