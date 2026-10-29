Болсонару больше не называет себя законным президентом Бразилии

«Я хочу сказать не только своим 60 миллионам избирателей, но и всему бразильскому народу, что я — лидер, и что преступники, укравшие выборы в Бразилии, являются частью преступной организации, установившей тиранию»,— написано в обновленном сообщении. Болсонару также заявил, что перевез свою семью в США из-за «политизации судебной системы в Бразилии» и теперь намерен возглавить бразильскую оппозицию, находясь за границей.