Против свердловского редактора Ura.ru Аллаярова возбудили дело о даче взятки

В отношении свердловского редактора Ura.ru Дениса Аллаярова возбудили уголовное дело за дачу взятки (ст.291 УК РФ) сотруднику полиции, который по данным источника «Ъ-Урал», передавал ему оперативные сводки за деньги. Как сообщил собеседник, в отношении сотрудника полиции возбуждено дело по ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Аллаяров

Фото: Соцсети Дениса Аллаярова Денис Аллаяров

Фото: Соцсети Дениса Аллаярова

Ранее Денис Аллаяров был повторно задержан в рамках уголовного дела по ст. 272.1 УК РФ («Незаконные использование, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные») после того как его утром 5 июня задержали у себя дома и отпустили после допроса в Следственном комитете. Оперативно связаться с его адвокатом не удалось.

Утром 5 июня в редакции прошли обыски, которые продлились несколько часов. Вместе с редактором у себя дома были задержаны журналисты издания Сергей Бодров и Анна Салымская, которые освещают темы криминала. После допроса в СК они были отпущены в качестве свидетелей.

Изначально сообщалось, что редактор свердловской редакции с журналистами были задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении неустановленных сотрудников полиции по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). По словам собеседников, на рабочих компьютерах журналистов силовики нашли «достаточно подтверждений того, что издание на регулярной основе покупало оперативные сводки и на их основе печатало новости».

Мария Шараева