Адвокат: редактор Аллаяров и два журналиста Ura.ru проходят свидетелями

Адвокат Георгий Краснов сообщил «Ъ-Урал», что свердловский редактор Ura.ru Денис Аллаяров и журналист Анна Салымская больше не задержаны и имеют статус свидетелей. Напомним, в редакции сегодня прошли обыски. Изначально сообщалось о задержании редактора Дениса Аллаярова, журналистов Анны Салымской и Сергея Бодрова. Позже Георгий Краснов сообщил, что господин Бодров бы доставлен для допроса в качестве свидетеля в СКР. После завершения допроса он поехал домой. Свидетелями стали и два других сотрудника редакции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Отвезли в управление СК, сказали, что я являюсь свидетелем. Но в ходе обысков один из сотрудников давал понять, что я сегодня или в ближайшее время на свободе не окажусь. Знакомить с уголовным делом не стали, что за уголовное дело, кто является подозреваемым. Копию протокола не дали»,— приводит слова Дениса Аллаярова Ura.ru.

По словам господина Краснова, задержания проводились в рамках уголовного дела, которое было возбуждено в отношении неустановленных сотрудников полиции по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в середине апреля. Собеседник в силовых структурах связывал обыски с задержанием в марте этого года бывшего сотрудника полиции, передававшего Ura.ru служебные сведения из ежедневной сводки. Источник «Ъ-Урал» в силовых структурах сообщил, что на рабочих компьютерах Ura.ru, якобы нашли подтверждения того, что издание покупало оперативные сводки у силовиков.

Мария Шараева, Мария Игнатова