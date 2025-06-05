О чем говорили по телефону Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Главное
Сегодня состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина. Звонок состоялся по инициативе главы Белого дома. Господин Трамп назвал беседу «очень позитивной» и сообщил, что главной темой разговора была торговля. Господин Си призвал американского президента отменить введенные ограничения против Китая. Главное о беседе лидеров США и КНР — в подборке «Ъ».
Президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Что сказал Си Цзиньпин
- Пригласил Трампа посетить Китай.
- Стороны договорились как можно скорее провести новый раунд торгово-экономических переговоров.
- Призвал США осторожно подходить к тайваньскому вопросу во избежание конфликта.
- Призвал Трампа реалистично оценивать прогресс в отношениях стран и отменить «негативные меры» против Китая.
- Призвал Трампа сокращать недопонимание между странами и укреплять сотрудничество.
Что написал Дональд Трамп в Truth Social
- Разговор был посвящен торговле и «завершился очень позитивно для обеих стран».
- США и Китай договорились устранить разногласия по поставкам редкоземельных металлов.
- Стороны договорились о встрече рабочих команд по торговле, о месте будет объявлено позднее. США будут представлять министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель США посол Джеймисон Грир.
- Темы России, Украины и Ирана не затрагивались в ходе беседы.
- Принял приглашение Си и пригласил его в ответ посетить США.
Подробнее о беседе — в материале «Ъ» «Дональд Трамп дозвонился в Китай».