О чем говорили по телефону Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Главное

Сегодня состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина. Звонок состоялся по инициативе главы Белого дома. Господин Трамп назвал беседу «очень позитивной» и сообщил, что главной темой разговора была торговля. Господин Си призвал американского президента отменить введенные ограничения против Китая. Главное о беседе лидеров США и КНР — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Что сказал Си Цзиньпин

Пригласил Трампа посетить Китай.

Стороны договорились как можно скорее провести новый раунд торгово-экономических переговоров.

Призвал США осторожно подходить к тайваньскому вопросу во избежание конфликта.

Призвал Трампа реалистично оценивать прогресс в отношениях стран и отменить «негативные меры» против Китая.

Призвал Трампа сокращать недопонимание между странами и укреплять сотрудничество.

Что написал Дональд Трамп в Truth Social

Разговор был посвящен торговле и «завершился очень позитивно для обеих стран».

США и Китай договорились устранить разногласия по поставкам редкоземельных металлов.

Стороны договорились о встрече рабочих команд по торговле, о месте будет объявлено позднее. США будут представлять министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель США посол Джеймисон Грир.

Темы России, Украины и Ирана не затрагивались в ходе беседы.

Принял приглашение Си и пригласил его в ответ посетить США.

Подробнее о беседе — в материале «Ъ» «Дональд Трамп дозвонился в Китай».