Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

О чем говорили по телефону Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Главное

Сегодня состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина. Звонок состоялся по инициативе главы Белого дома. Господин Трамп назвал беседу «очень позитивной» и сообщил, что главной темой разговора была торговля. Господин Си призвал американского президента отменить введенные ограничения против Китая. Главное о беседе лидеров США и КНР — в подборке «Ъ».

Президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин

Президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Что сказал Си Цзиньпин

  • Пригласил Трампа посетить Китай.
  • Стороны договорились как можно скорее провести новый раунд торгово-экономических переговоров.
  • Призвал США осторожно подходить к тайваньскому вопросу во избежание конфликта.
  • Призвал Трампа реалистично оценивать прогресс в отношениях стран и отменить «негативные меры» против Китая.
  • Призвал Трампа сокращать недопонимание между странами и укреплять сотрудничество.

Что написал Дональд Трамп в Truth Social

  • Разговор был посвящен торговле и «завершился очень позитивно для обеих стран».
  • США и Китай договорились устранить разногласия по поставкам редкоземельных металлов.
  • Стороны договорились о встрече рабочих команд по торговле, о месте будет объявлено позднее. США будут представлять министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель США посол Джеймисон Грир.
  • Темы России, Украины и Ирана не затрагивались в ходе беседы.
  • Принял приглашение Си и пригласил его в ответ посетить США.

Подробнее о беседе — в материале «Ъ» «Дональд Трамп дозвонился в Китай».

Новости компаний Все