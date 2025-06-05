Си призвал Трампа осторожнее подходить к тайваньскому вопросу

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом призвал Вашингтон «осторожно» подходить к тайваньскому вопросу. По словам китайского лидера, это позволит избежать конфликта США и Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Соединенные Штаты должны осторожно подходить к тайваньскому вопросу во избежание втягивания Китая и США малочисленными сепаратистами, выступающими за независимость острова, в опасную ситуацию конфликта и противостояния»,— сказал Си Цзиньпин, его слова приводит «Синьхуа».

Китай считает Тайвань своей территорией. На фоне американской поддержки, которая оказывается Тайваню, Пекин неоднократно обвинял Вашингтон в нарушении принципа одного Китая. По информации Bloomberg, урегулирование тайваньского вопроса — одно из условий Китая для возобновления переговоров с США по поводу торговых пошлин.

Лусине Баласян