Дональд Трамп дозвонился в Китай

Президент США Дональд Трамп 5 июня провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом первой сообщила китайская сторона, отметившая, что звонок состоялся по инициативе главы Белого дома. Китайский лидер, как утверждало на днях издание Politico, общаться с американским визави особо не стремился, памятуя о том, как тот обошелся с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но в итоге Си Цзиньпин воспользовался случаем, чтобы призвать Вашингтон к снятию ограничений против Китая, введенных после майских переговоров в Женеве. Дональд Трамп же рассказал, что договорился со своим собеседником об устранении разногласий по поставкам редкоземельных металлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

Первым новость о состоявшемся телефонном разговоре распространило китайское информагентство «Синьхуа». Вслед за этим МИД КНР сообщил, что инициатором звонка был Дональд Трамп.

Ранее на этой неделе издание Politico утверждало, что китайское руководство не стремится первым инициировать разговор между лидерами. Якобы в Пекине были настолько потрясены публичной перепалкой Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в конце февраля, что решили: непредсказуемость и вспыльчивый нрав главы Белого дома могут создать репутационные риски для лидера КНР. По крайней мере, именно это заявил бывший сотрудник Совета национальной безопасности в администрации Джо Байдена Раш Доши. Для дипломатов КНР «нетипично подвергать лидера риску потенциально неловкой или непредсказуемой встречи», пояснил он журналистам.

Сам Трамп между тем не скрывал желания поговорить с Си Цзиньпином (к слову, всего второй раз с начала года). Это было бы особенно актуально на фоне обострения торговых трений между двумя странами за последнюю неделю.

В мае представители США и Китая провели, как они сами признали, довольно конструктивные переговоры в Швейцарии. Страны договорились взаимном сокращении беспрецедентно высоких пошлин на 90 дней: КНР снизил тарифы до 10%, Штаты — до 30%. Но вскоре Трамп обвинил китайские власти в нарушении женевских договоренностей, публично обвинив Пекин в затягивании выполнения своего обещания одобрить экспорт важных минералов. Администрация Трампа также ввела дополнительные ограничения на экспорт чипов под предлогом того, что это необходимо для защиты национальной безопасности. Пекин раскритиковал эти действия, а также решение Белого дома ввести ограничения в отношении китайских студентов, поступивших в американские вузы.

4 июня Дональд Трамп вновь разразился тирадой в адрес своего китайского визави. «Мне нравится президент Китая Си, всегда нравился и всегда будет нравиться, но он ОЧЕНЬ жесткий, и с ним чрезвычайно трудно заключить сделку»,— посетовал Трамп в соцсети Truth Social. Но, очевидно, счел, что договариваться все равно придется.

В итоге общение двух лидеров вышло весьма приветливым.

Как сообщил по его итогам американский президент, председатель КНР пригласил его и первую леди посетить Китай, получив ответное приглашение в Штаты. Кроме того, в скором времени представители Вашингтона и Пекина встретятся для обсуждения торговой сделки. «Мы сообщим СМИ о графике и месте проведения предстоящей встречи»,— написал Дональд Трамп в соцсети X.

Наконец, глава Белого дома сообщил, что «больше не должно быть никаких вопросов» по редкоземельным металлам, намекая, что все противоречия в этой сфере будут устранены. Напомним, что Китай, где добывается немалая доля этих металлов, неоднократно вводил ограничения на их экспорт. «Разговор был почти полностью сосредоточен на торговле… Ничего не обсуждалось относительно России/Украины или Ирана»,— добавил американский президент.

Довольно позитивной оказалась и оценка Пекина. По сообщению китайского телевидения (CCTV), председатель Си отметил в разговоре, что консенсус достигнут и обе стороны должны его придерживаться. Си Цзиньпин указал Трампу на необходимость «устранить всякого рода помехи» на пути к нормализации отношений. Кроме того, китайский лидер призвал к отмене ограничений против КНР, введенных после майских переговоров в Женеве. При этом в Пекине не преминули повторить тезис про свою главную «красную линию»: нужно избегать того, чтобы «сепаратисты» и сторонники «независимости Тайваня» втянули Китай и США в «опасную ситуацию конфликта и конфронтации», передало CCTV слова Си Цзиньпина.

По словам замдиректора Института Китая и современной Азии РАН Павла Кузнецова, звонок Трампа стоит интерпретировать как «прощупывание противника». «У него есть очень четкая стратегия — он задирает ставки, а после этого начинает щупать, на какую позицию ему откатиться. И сейчас Трамп делает именно это: повысив до максимума ставки (в том числе и в буквальном смысле) и поняв, что схема не работает так, как ему надо, он начал откатывать назад. Но порог, до которого он может откатиться, не известен даже китайцам»,— отметил эксперт в разговоре с “Ъ”.

При этом, по словам собеседника “Ъ”, в Пекине понимают, что перманентное давление со стороны США — в виде технологических войн, снижения потока прямых инвестиций, вывода производств, ограничений на взаимодействие с Россией и странами Юго-Восточной Азии — это долгосрочный тренд. «И в этом круге давления для Китая самая критическая точка — это Тайвань. Но сейчас ситуация для обеих сторон обоюдно невыгодная. Хотя Китай, по нашим оценкам, выкрутится из нее лучше, чем США: Штатам заместить китайские товары гораздо сложнее»,— отметил Павел Кузнецов.

Наталия Портякова