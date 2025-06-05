Трамп считает, что разговор с Си Цзиньпином завершился позитивно для обеих стран

Президент США Дональд Трамп заявил, что его телефонный разговор с председателем КНР был посвящен торговле и «завершился очень позитивно для обеих стран». Он анонсировал встречу рабочих команд США и КНР, место проведения которой будет определено позднее.

«Я только что провел очень хороший телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого мы обсудили некоторые тонкости торговой сделки, которую мы недавно согласовали и заключили»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, стороны договорились о встрече рабочих команд. «Нас будут представлять министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель США посол Джеймисон Грир»,— сообщил он.

О состоявшемся телефонном разговоре двух лидеров сообщило в четверг агентство «Синьхуа». Пресс-служба посольства Китая в Вашингтоне позднее сообщила, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. Белый дом ранее сообщал, что лидеры в ближайшее время обсудят тарифное соглашение и другие торговые вопросы.

В начале мая в Женеве США и Китай договорились о взаимном сокращении пошлин на 90 дней. КНР снизила тарифы до 10%, Штаты — до 30%. Вскоре после этого господин Трамп заявлял о «полной перезагрузке» в отношениях двух стран. Позднее американский президент обвинил китайские власти в нарушении Женевского соглашения. Пекин, в свою очередь, обвинил США в нарушении «торгового перемирия» из-за новых правил экспорта чипов, визовых требований к студентам из КНР и прекращения продаж программного обеспечения.

Анастасия Домбицкая