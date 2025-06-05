Дональд Трамп и Си Цзиньпин не затрагивали в разговоре Россию, Украину и Иран

В ходе телефонного разговора президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина не затрагивались вопросы, касающиеся России, Украины и Ирана. Об этом по итогам переговоров с китайским коллегой сообщил американский лидер. По его словам, речь шла преимущественно о торговле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Дональд Трамп рассказал в соцсети Truth Social, что разговор с китайским коллегой длился полтора часа и завершился позитивно для обеих сторон. Он анонсировал встречу рабочих команд США и КНР, место проведения которой будет определено позднее.

О состоявшемся телефонном разговоре двух лидеров сообщило в четверг агентство «Синьхуа». Пресс-служба посольства Китая в Вашингтоне позднее сообщила, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. Белый дом ранее сообщал, что лидеры в ближайшее время обсудят тарифное соглашение и другие торговые вопросы.

В начале мая в Женеве США и Китай договорились о взаимном сокращении пошлин на 90 дней. КНР снизила тарифы до 10%, Штаты — до 30%. Вскоре после этого господин Трамп заявлял о «полной перезагрузке» в отношениях двух стран. Позднее американский президент обвинил китайские власти в нарушении Женевского соглашения. Пекин, в свою очередь, обвинил США в нарушении «торгового перемирия» из-за новых правил экспорта чипов, визовых требований к студентам из КНР и прекращения продаж программного обеспечения.

Подробнее об отношениях Китая и США — в материале «Ъ» «В тарифы включают разговор».

Анастасия Домбицкая