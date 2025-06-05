Си предложил Трампу посетить Китай

Председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора пригласил президента США Дональда Трампа посетить Китай. Господин Трамп сообщил, что также пригласил в США китайского лидера. Кроме того, в скором времени представители Вашингтона и Пекина встретятся для обсуждения торговой сделки.

«В ходе разговора президент Си любезно пригласил первую леди и меня посетить Китай, и я ответил взаимностью. Как президенты двух великих стран, мы оба с нетерпением ждем этой встречи. Мы сообщим СМИ о графике и месте проведения предстоящей встречи»,— написал Дональд Трамп в соцсети X.

По словам американского президента, телефонный разговор лидеров был посвящен торговле и «завершился очень позитивно для обеих стран». Как сообщила китайская сторона, Си Цзиньпин призвал Дональда Трампа реалистично оценивать прогресс в отношениях стран и отменить «негативные меры» против Китая.

В начале мая в Женеве США и Китай договорились о взаимном сокращении пошлин на 90 дней. КНР снизила тарифы до 10%, Штаты — до 30%. Однако вскоре Дональд Трамп обвинил Китай в нарушении соглашений. Пекин также обвинил Вашингтон в «серьезном нарушении» торгового соглашения и пообещал принять меры для защиты своих интересов

Подробнее — в материале «Ъ» «На торговом фронте перемены».

Лусине Баласян