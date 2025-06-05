Что предложил и поручил Путин на заседании Совета по поддержке русского языка
Владимир Путин в режиме видеоконференции провел заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Он выслушал предложения и пожелания участников заседания и высказал свои. Что предложил и поддержал господин Путин — в подборке «Ъ».
Слева направо: советник президента России Елена Ямпольская, помощник президента России Владимир Мединский и президент России Владимир Путин
Фото: пресс-служба президента РФ
Президент поручил
- Поручил подготовить указ проекта о праздновании в 2028 году 225-летия поэта Федора Тютчева и достойно его отметить.
- Поручил не затягивать с разработкой нового закона о языках народов России.
- Поручил подготовить предложения по продвижению и популяризации русского языка в Донбассе и Новороссии.
- Поручил разобраться, почему книги не доходят до сельских библиотек. Отметил важность того, чтобы литература доходила до малых населенных пунктов.
Президент поддержал
- Поддержал идею создать единый национальный межведомственный научно-методический центр по продвижению русского языка в мире.
- Поддержал идеи по созданию пространств, посвященных русскому языку на базе национального центра «Россия» и его филиалов в регионах.
- Поддержал идею создания клубов чтецов в школах на базе общества «Знание».
Президент предложил
- Предложил с 2026 года внедрить «детскую карту» на 3 тыс. руб. для покупки книг. Программа будет рассчитана на детей 3–6 лет.
- Предложил учредить День языков народов России и отмечать его 8 сентября — в день рождения советского поэта Расула Гамзатова.
Президент призвал
- Призвал использовать в общественном пространстве «исторический алфавит» — кириллицу, а не «кашу из латиницы и других символов».
- Призвал избавляться от «вульгарных и механических иностранных заимствований» в языке.
- Обещал подумать над передачей журнала «Дружба народов» в ведение обновленного Союза писателей.