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Что предложил и поручил Путин на заседании Совета по поддержке русского языка

Владимир Путин в режиме видеоконференции провел заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Он выслушал предложения и пожелания участников заседания и высказал свои. Что предложил и поддержал господин Путин — в подборке «Ъ».

Слева направо: советник президента России Елена Ямпольская, помощник президента России Владимир Мединский и президент России Владимир Путин

Слева направо: советник президента России Елена Ямпольская, помощник президента России Владимир Мединский и президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Слева направо: советник президента России Елена Ямпольская, помощник президента России Владимир Мединский и президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент поручил

  • Поручил подготовить указ проекта о праздновании в 2028 году 225-летия поэта Федора Тютчева и достойно его отметить.
  • Поручил не затягивать с разработкой нового закона о языках народов России.
  • Поручил подготовить предложения по продвижению и популяризации русского языка в Донбассе и Новороссии.
  • Поручил разобраться, почему книги не доходят до сельских библиотек. Отметил важность того, чтобы литература доходила до малых населенных пунктов.

Президент поддержал

  • Поддержал идею создать единый национальный межведомственный научно-методический центр по продвижению русского языка в мире.
  • Поддержал идеи по созданию пространств, посвященных русскому языку на базе национального центра «Россия» и его филиалов в регионах.
  • Поддержал идею создания клубов чтецов в школах на базе общества «Знание».

Президент предложил

  • Предложил с 2026 года внедрить «детскую карту» на 3 тыс. руб. для покупки книг. Программа будет рассчитана на детей 3–6 лет.
  • Предложил учредить День языков народов России и отмечать его 8 сентября — в день рождения советского поэта Расула Гамзатова.

Президент призвал

  • Призвал использовать в общественном пространстве «исторический алфавит» — кириллицу, а не «кашу из латиницы и других символов».
  • Призвал избавляться от «вульгарных и механических иностранных заимствований» в языке.
  • Обещал подумать над передачей журнала «Дружба народов» в ведение обновленного Союза писателей.

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