Что предложил и поручил Путин на заседании Совета по поддержке русского языка

Владимир Путин в режиме видеоконференции провел заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Он выслушал предложения и пожелания участников заседания и высказал свои. Что предложил и поддержал господин Путин — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: советник президента России Елена Ямпольская, помощник президента России Владимир Мединский и президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Слева направо: советник президента России Елена Ямпольская, помощник президента России Владимир Мединский и президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент поручил

Поручил подготовить указ проекта о праздновании в 2028 году 225-летия поэта Федора Тютчева и достойно его отметить.

Поручил не затягивать с разработкой нового закона о языках народов России.

Поручил подготовить предложения по продвижению и популяризации русского языка в Донбассе и Новороссии.

Поручил разобраться, почему книги не доходят до сельских библиотек. Отметил важность того, чтобы литература доходила до малых населенных пунктов.

Президент поддержал

Поддержал идею создать единый национальный межведомственный научно-методический центр по продвижению русского языка в мире.

Поддержал идеи по созданию пространств, посвященных русскому языку на базе национального центра «Россия» и его филиалов в регионах.

Поддержал идею создания клубов чтецов в школах на базе общества «Знание».

Президент предложил

Предложил с 2026 года внедрить «детскую карту» на 3 тыс. руб. для покупки книг. Программа будет рассчитана на детей 3–6 лет.

Предложил учредить День языков народов России и отмечать его 8 сентября — в день рождения советского поэта Расула Гамзатова.

Президент призвал