Госдума одобрила в первом чтении пакет законопроектов Верховного суда (ВС) о передаче Судебному департаменту при ВС функций по финансовому и материально-техническому обеспечению судов. В случае их принятия суды утратят собственное юридическое лицо, а все средства — как бюджетные, так и связанные с рассмотрением дел — будут поступать на лицевые счета региональных подразделений департамента. Это позволит укрепить финансовую дисциплину, снизит нагрузку на аппараты судов, а также позволит их председателям сосредоточиться непосредственно на вопросах, связанных с отправлением правосудия, пояснил депутатам первый заместитель председателя ВС Владимир Давыдов.