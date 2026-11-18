Судам дадут полгода на расставание со своим юридическим лицом
Госдума одобрила в первом чтении пакет законопроектов Верховного суда (ВС) о передаче Судебному департаменту при ВС функций по финансовому и материально-техническому обеспечению судов. В случае их принятия суды утратят собственное юридическое лицо, а все средства — как бюджетные, так и связанные с рассмотрением дел — будут поступать на лицевые счета региональных подразделений департамента. Это позволит укрепить финансовую дисциплину, снизит нагрузку на аппараты судов, а также позволит их председателям сосредоточиться непосредственно на вопросах, связанных с отправлением правосудия, пояснил депутатам первый заместитель председателя ВС Владимир Давыдов.
Сейчас региональные управления Судебного департамента обеспечивают работу районных и гарнизонных военных судов. После реформы они будут отвечать за финансовое и хозяйственное обеспечение всех федеральных судов в своих регионах. Также повысится статус самого Судебного департамента: руководителей его региональных подразделений гендиректор ведомства будет назначать лично, без согласования с Советом судей и главой регионального суда. Отменяется и необходимость согласовывать структуру Судебного департамента с Советом судей.
У депутатов поправки не вызвали ни одного вопроса, а первый зампред комитета по конституционному законодательству и судоустройству Даниил Бессарабов напомнил, что законопроекты также поддержаны правительством. Единственное, над чем предлагает поработать профильный комитет,— это предусмотреть период адаптации, который обеспечит «бесшовный переход» к новой системе финансового обеспечения. Соответствующую корректировку депутаты планируют внести в законопроекты ко второму чтению, установив полугодовой переходный период. Предложенные ВС поправки должны вступить в силу с января 2027 года, а переходный период продлится до июля.