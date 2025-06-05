Путин одобрил идею создания в школах чтецких клубов

Глава Российского общества «Знание» Максим Древаль рассказал президенту Владимиру Путину о планах организации создать в российских школах чтецкие клубы. Он пояснил, что общество поможет этим клубам в поиске тем для обсуждения, предложит видеоконтент и литературу, а также даст возможность приглашать к себе на чтецкие вечера актеров и писателей. Президент идею господина Древаля поддержал.

«Мы вместе с Министерством просвещения хотим до конца года создать, как минимум, тысячу чтецких клубов»,— сказал господин Древаль на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

Возродить в школах чтецкие программы президент Владимир Путин предложил на заседании совета 5 ноября 2024 года. Тогда он пояснял, что школьники должны «знать эталонное звучание родной речи» и с юных лет «впитывать красоту и богатство русского языка».

Полина Мотызлевская