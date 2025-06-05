Путин предложил создать «детскую карту» на 3 тыс. руб. для покупки книг

Владимир Путин предложил с 2026 года внедрить «Детскую книжную карту» по аналогии с «Пушкинской картой». Программа будет рассчитана на детей 3–6 лет. Оплачиваемый из бюджета номинал карты составит 3 тыс. руб. Идея прозвучала на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

«Издания, которые можно будет приобрести с помощью детской книжной карты, должны отбираться признанными экспертами,— сказал президент (цитата по сайту Кремля),— известными литераторами, детскими психологами, специалистами дошкольного образования и воспитания».

Издательства, которые решат участвовать в программе, должны будут ориентироваться на доступный ценовой сегмент, подчеркнул Владимир Путин. По его словам, номинала карты должно хватать на покупку как минимум десяти книг. Такая карта будет особенно актуальна для многодетных семей, добавил президент.

«Пушкинская карта» появилась в сентябре 2021 года, она доступна молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет. Номинал карты — 5 тыс. руб., в течение года ею можно оплачивать походы в театры, музеи, кино и на концерты. В конце прошлого года глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила создать аналог «Пушкинской карты» для детей от 6 до 13 лет.

Елизавета Шмакова