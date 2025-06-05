Путин одобрил создание центра по продвижению русского языка в мире

Президент Владимир Путин поддержал идею создать на базе одного из российских вузов научно-методический центр по продвижению русского языка в мире. С таким предложением к нему обратился ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Никита Гусев.

«Мне кажется, обязательно нужно подумать. Попрошу коллег из администрации и из правительства тоже проработать и поддержать. Мы занимаемся по разным каналам этим вопросом, но если сформировать специальный центр, который будет это делать, мне кажется, что это пойдет на пользу продвижению русского языка»,— сказал президент на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

Господин Гусев также предложил президенту учредить стипендию имени российского лингвиста Людмилы Вербицкой. По его словам, такая стипендия будет способствовать формированию кадрового резерва русистов всего мира из числа перспективных молодых специалистов. Владимир Путин в ответ назвал Людмилу Вербицкую «уникальным специалистом». «Я имел честь и удовольствие работать с ней в университете вместе, а потом и долгое время поддерживать уже отношения в том качестве, в котором я сейчас нахожусь. Поэтому вот такие вещи тоже надо фиксировать, и имена такие надо фиксировать»,— сказал президент.

В марте министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что ведомство готовит единую образовательную модель для зарубежных стран, проявляющих интерес к изучению русского языка. Тогда же он объявил о создании Евразийской ассоциации поддержки русского языка. Организация, по словам министра, должна создать инфраструктуру для изучения русской культуры в странах Евразии.

Полина Мотызлевская