Путин: россияне должны использовать кириллицу, а не «кашу из латиницы»

Президент Владимир Путин заявил, что в общественном пространстве россияне должны использовать «исторический алфавит» — кириллицу, а не «кашу из латиницы и других символов». По его словам, над таким «подражательством» иронизировали еще писатели XIX века.

На заседании Совета по поддержке русского языка и народов России президент также призвал избавляться от «вульгарных и механических иностранных заимствований». Они, как считает Владимир Путин, «не обогащают, а напротив — засоряют, коверкают наш язык».

В феврале 2023 года были приняты поправки к закону «О государственном языке РФ». Они обязали соблюдать «нормы русского литературного языка», сверяя их и допустимые иностранные слова со справочниками, разработанные правительством. В апреле 2024 года президент подписал закон о создании Национального словарного фонда, который объединит нормы русского языка, закрепленные в классических нормативных словарях. Фонд планируется создать к 2027 году.

В октябре 2023 года депутаты «Единой России» внесли на рассмотрение еще один проект поправок к закону о государственном языке. Документ, в частности, обяжет использовать русский язык на вывесках и витринах, дополняя надписи иностранными словами «по усмотрению изготовителя». При этом, считают депутаты, на вывесках не должно быть таких слов, как coffee, fresh, sale, shop, open (примеры приведены в пояснительной записке к поправкам). 11 февраля 2025 года проект приняли в первом чтении.

Полина Мотызлевская