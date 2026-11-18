Минфин поддержал продажу ОСАГО через «Госуслуги»
Минфин поддержал законопроект о продаже полисов ОСАГО через «Госуслуги», сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Инициатива, по оценке министерства, увеличит доступность страховки.
Проект уже согласовали правительство, Банк России и Минцифры. На первом этапе возможность будет предоставлена только таксистам и мотоциклистам. Предполагается, что водитель сможет выбрать любого страховщика и оплатить полис по максимальной цене через «Госуслуги». Возможность заключить договор по низкой ставке останется при обращении напрямую в страховую компанию.
Проверять сведения и заключать договор будет Национальная страховая информационная система, где хранятся данные обо всех полисах ОСАГО. В ЦБ рассчитывают, что Госдума примет законопроект до конца 2026 года.
Российский союз автостраховщиков уже выступил против законопроекта, пишут «Ведомости». В случае принятия договор будет заключаться без непосредственного участия компаний, — в результате они теряют возможность предложить дополнительные услуги водителям. 14 октября «Ъ» со ссылкой на источники в отрасли писал, что страховщики лоббируют в ЦБ расширение тарифного коридора по ОСАГО еще на 20–25%, поскольку убыточность сегмента только продолжает расти. В некоторых регионах она превысила уже 100%, отмечали эксперты.