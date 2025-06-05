Президент Владимир Путин предложил учредить День языков народов России и отмечать его 8 сентября — в день рождения советского поэта Расула Гамзатова.

«Автор легендарных "Журавлей", он считал родными два языка — аварский, на котором творил, и русский, благодаря которому его произведения обрели мировую славу»,— сказал Владимир Путин на Совете по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

Кроме того, президент поручил не затягивать с разработкой законопроекта о языках народов России. «Речь о сбережении и дальнейшем развитии языков народов России, о возможности их системной поддержки со стороны государства, о защите общего языкового пространства нашей страны»,— сказал он.

О необходимости существенной переработки закона «О языках народов Российской Федерации» от 1991 года президент заявил в ноябре 2024 года. Тогда же он предложил создать официальный реестр языков народов РФ и сформировать единые государственные учебники по русскому языку и языкам республик России. По его словам, при создании таких пособий необходимо учитывать особенности восприятия и мышления нынешней молодежи.

По данным последней переписи населения (2020 года), в России зафиксировано 176 родных языков. В число наиболее распространенных наряду с русским входят татарский, чеченский и башкирский. Самые редкие — исландский, керекский, югский, габонский и юитский. На языке юитов (азиатских эскимосов) говорит лишь один житель России.

Полина Мотызлевская