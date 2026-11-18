Сеанс с административным разоблачением
Госдума поддержала штрафы за демонстрацию дискредитирующих традиционные ценности фильмов
Госдума на заседании 18 ноября одобрила в первом чтении поправки, которые устанавливают административные штрафы за распространение онлайн-произведений, дискредитирующих традиционные духовно-нравственные ценности. Законопроект стал поводом для культурологической дискуссии о том, какие именно ценности попирают некоторые известные фильмы.
Законопроект, внесенный в конце 2025 года единороссами Сергеем Боярским, Антоном Горелкиным, Антоном Немкиным и Алексеем Волоцковым, вводит административную ответственность за распространение в аудиовизуальных сервисах, включая онлайн-кинотеатры, произведений, которые содержат материалы, «дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующие их отрицание». Запрет на показ таких материалов действует с 1 марта, вышедших до этого момента произведений норма не коснется.
Первичное нарушение будет грозить гражданам штрафом до 10 тыс. руб., должностным лицам — до 100 тыс. и юридическим — до 700 тыс. руб. За повторное нарушение максимальная санкция увеличится до 150 тыс., 400 тыс. и 3 млн руб. соответственно. Также вводится ответственность за неисполнение требования Роскомнадзора о прекращении показа дискредитирующего произведения. За это граждане могут получить штраф до 20 тыс. руб., должностные лица — до 200 тыс. руб., юридические — до 1 млн руб. При повторном нарушении — до 300 тыс., 800 тыс. и 5 млн руб. соответственно.
Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский начал доклад по законопроекту с перечисления 17 российских традиционных духовно-нравственных ценностей из 809-го указа президента, за дискредитацию которых будут наказывать. Единоросс особо подчеркнул, что штрафы не планируется применять к зрителям: они коснутся только «структур, которые размещают у себя такого рода контент».
Анжелика Глазкова (КПРФ) сразу поинтересовалась, не дискредитирует ли документальный фильм «Мумия» на телеканале «Спас», посвященный Мавзолею Ленина, такую традиционную ценность, как «историческая память»: «На наш взгляд, в этом фильме содержится клевета на основателя СССР — государства, правопреемником которого является Россия». Господин Боярский ответил, что не имеет права «подменять собой экспертов Министерства культуры», и посоветовал коммунистам обратиться за экспертизой туда.
Александр Курдюмов (ЛДПР) попросил разъяснить, какие критерии позволяют отделить намеренную дискредитацию от изображения отрицательных персонажей.
Глава профильного комитета в ответ напомнил, что соответствующий запрет действует с марта и никакой турбулентности на медиарынке не наблюдается. Правда, он все же признал наличие перегибов: «Недавно хотели Пушкина изъять из детского учебника, но для этого и мы с вами находимся на своих местах, и наши коллеги из Министерства культуры делают все для того, чтобы этот закон созидал, а не мешал творцам сеять разумное, доброе, вечное».
Нина Останина (КПРФ) рассказала о попытке депутатов внести традиционные ценности из президентского указа в Семейный кодекс. Минюст, однако, заявил, что нравственные категории не поддаются юридическому определению, возмутилась коммунистка: «Но зато, получается, наказанию они поддаются». По ее словам, сейчас Минюст все же готовит законопроект о ценностях, и потому стоит повременить со штрафами до его принятия. Сергей Боярский парировал, что «дискредитация всегда видна» и у депутатов будет возможность обсудить поправки ко второму чтению в том числе и с Минюстом.
Алексей Верещагин (ЛДПР) беспокоился, как бы «с водой не выплеснуть ребенка»: «Не станет ли расплывчатая формулировка основанием для удаления фильмов о Великой Отечественной войне и специальной военной операции?» Сергей Боярский заверил, что не станет: «Мы с вами защитим здравый смысл и тех авторов, которые снимают патриотическое кино».
Выступая от фракции КПРФ, Алексей Куринный подчеркнул, что коммунисты — за традиционные ценности, ведь все они «укладываются в концепцию такого явления, как социализм, и не укладываются в капитализм». Вместе с тем он высказал опасение, что без понятного механизма контроля закон может превратиться в инструмент цензуры, а также заочно ответил на аргумент одного из авторов — если бандит в фильме погибает, значит, фильм «не пропагандирует культ бандитского существования»: «Тогда фильм “Красотка” можно будет трактовать совсем по-другому. Проститутка должна была умереть от наркотиков, а она стала женой миллионера».
«Вы такой интересный репертуар своих фильмов рекламируете»,— не удержался от ехидной ремарки спикер Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия»).
У Андрея Лугового (ЛДПР) тоже нашлись претензии к репертуару онлайн-площадок. Он рассказал, что с 2020 года везде идет британский фильм «Игры шпионов», на который он жаловался в Минкульт, но безрезультатно: «Про что фильм? А фильм про Пеньковского. Про известного предателя, который был осужден советским судом и расстрелян пулей в затылок». Либерал-демократ признался, что за демонстрацию таких фильмов он бы вообще ввел уголовную ответственность.
По итогам обсуждения проект поддержали 378 депутатов, 35 членов фракции КПРФ воздержались, а еще один коммунист, Анатолий Локоть, проголосовал против.