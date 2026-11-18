— Если хотите,— говорил тогда Юрий Ушаков,— вы можете стать в призрачную позу. То есть много факторов, которые могут сложиться в пользу поездки... Будет ли это выгодно нам?.. Пойдет ли на пользу?.. Много факторов, которые еще даже не оцениваются... А они есть!.. Давайте мы еще вот этот сегодняшний и завтрашний день подождем...