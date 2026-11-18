На фоне Шэньчжэня снимается семейство
И никто из семейства не оказался тем, кем, опасались, может оказаться
18 ноября президент России Владимир Путин провел в основном в двусторонних встречах. Между тем специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, пытавшийся выяснить, поедет ли все же Владимир Путин на саммит «двадцатки» в Майами, ждал вечера этого дня, чтобы получше рассмотреть, как пройдет рискованная церемония совместного фотографирования на торжественном приеме в Шэньчжэне.
Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина начались рано утром по московскому времени и ранним днем по времени Шэньчжэня. Они происходили в государственной резиденции, с которой сразу все оказалось не так.
Во-первых, название. В справочных материалах она называлась «Цилинь», что справедливо переводилось как «Китайский единорог» (а у него нашлось сразу много смыслов). Так информагентства ее отныне и называли. Так она и стала в России «Китайским единорогом», и теперь эта версия является, похоже, канонической.
Но позже выяснилось, что это неполное название. Резиденция именовалась на самом деле «Цилинь Шаньчжуан», что означало «Горная усадьба». И это было совсем другое дело. Резиденция и правда скорее походила на горную усадьбу, чем на убежище единорога (кого, стесняюсь спросить, имели в виду?).
А пока мы мучительно решали, где мы находимся, в какой усадьбе в конце концов, на Деловом саммите АТЭС уже ждали Владимира Путина. Мероприятие продолжалось второй день, и у него была своя яркая особенность: ни на одной из сессий и панелей в качестве модераторов или спикеров не наблюдалось россиян. А вообще-то выступало множество всяких людей. И что же, только российские участники оказались никому не интересны?
Когда я спросил об этом у члена Делового совета АТЭС Кирилла Дмитриева, он немного замялся:
— Не совсем так. Приглашали, все нормально... Просто чисто по расписанию у кого-то не получилось... А так-то могли выступить... И по графику какие-то слоты, которые предлагались, не были суперкомфортными... Но в целом все было возможно!
Нехорошие подозрения закрались в мою душу. И они укрепились, когда один бизнесмен, который, услышав мой вопрос, тут же предпочел остаться неизвестным и сказал, пожав плечами:
— А что там делать-то?!
— На страну поработать...— неуверенно предположил я.
— Я бы поработал,— согласился тогда бизнесмен.— Но я просто не успел доехать.
Таким образом, никто и не успел.
Впрочем, к тому времени, когда в зале должен был появиться Владимир Путин, в этом зале были уже все как штык. Банкиры, нефтяники... Не было неравнодушных в зале.
Многие стремились в первый ряд. Но не всем там было уготовано место. Вот вице-премьер Дмитрий Чернышенко сразу нашел себе это место и расположился, как было сказано, суперкомфортно. Остались свободные места для тех, кто должен был приехать с президентом в кортеже: для главы протокола Владислава Китаева, для пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, для заместителя главы администрации президента Максима Орешкина...
И председатель КНР Си Цзиньпин пришел вовремя и, как было условлено, первым вышел на сцену к микрофону. Из речи его, как всегда, невозможно было выкинуть ни слова. Но и оставить не получалось: не запоминалось что-то ничего.
За ним должен был выступать Владимир Путин. Но его еще не было. Возможно, президент еще отдыхал после перелета. И даже скорее всего. То есть он вот-вот должен был появиться, это было ясно как день, который тут уж был, признаться, в разгаре. Должен был с минуты на минуту, просто еще не появился.
А уже ведь вокруг его кресла и таблички были выставлены: «Russia». Вернее, вокруг кресла, в котором устроился Дмитрий Чернышенко. Что ж, таблички поскорей убрали, а слово дали вместо Владимира Путина премьер-министру Малайзии, который, между прочим, прекрасно справился со своей задачей. Какая у него была задача? Непростая.
Но все-таки после этого Владимир Путин появился в зале и спросил, где он сидит. Ему с готовностью показали на кресло, в котором находился Дмитрий Чернышенко. Причем такой опытный человек, как Дмитрий Чернышенко, начал вставать, как только увидел, что организаторы показывают на него. А Владимир Путин даже поднял руку: можно посидеть в его кресле, он не против. Но, скорее всего, и не «за».
Тут же Владимир Путин выступил и с речью.
— На региональной модели (развития АТЭС.— А. К.) наглядно видно, как утверждается более справедливая, демократическая и равноправная система мироустройства, как прежняя иерархическая и централизованная структура уступает место новым, разветвленным горизонтальным связям,— рассказывал он участникам Делового саммита.— Однако эти неотвратимые изменения, сдвиг центра тяжести в мировом экономическом балансе не всегда воспринимаются адекватно. Вместо того чтобы адаптироваться к этим возможностям, бывшие гегемоны вразрез с логикой честной конкуренции, а иногда, честно говоря, и в разлад со своей собственной выгодой стремятся сдержать развитие тех, кто демонстрирует успехи и прогресс.
Кого он называл гегемонами? Президента США, который должен был с минуты на минуту приземлиться в аэропорту Шэньчжэня? Лидеров европейских стран (звучит более правдоподобно)?
— На этом фоне у стран региона растет заинтересованность в укреплении собственного суверенитета, причем на трех ключевых уровнях: государственном, общественном и социально-экономическом. Только обеспечив его, этот суверенитет, можно сохранить самобытность и субъектность на мировой арене, самостоятельно определять свое будущее и модели развития!
Президент США как лидер страны—члена АТЭС, возможно, примирился бы и с этой мыслью.
— Практика показала, что прежние инструменты экономического доминирования и фактического принуждения изжили себя, в значительной степени утратили свое устрашающее воздействие. Да, санкции, тарифы, экспортные ограничения все еще имеют сдерживающий эффект, но полностью затормозить рост и тем более сокрушить экономику конкурентов они уже неспособны. Пример тому провалившиеся попытки изолировать и нашу страну — Россию, которая столкнулась с беспрецедентным санкционным прессингом, стала мировым рекордсменом по числу введенных против нас карательных мер. Однако наша страна в силу своего географического положения, национального характера наших народов, роли в мировой экономике и политике достойно прошла через все эти испытания,— констатировал господин Путин.
Все очевидней было — вопросы у него, конечно, прежде всего к ЕС:
— Подчеркну, в условиях тесной взаимосвязанности экономик искусственные барьеры в одном из звеньев цепочек добавленной стоимости приводят к издержкам по всем остальным участкам. Именно это мы наблюдаем в странах, которые сами активно вводят антироссийские или любые другие санкции. Например, Европейский союз не смог адаптироваться к ним, в том числе к добровольному отказу от нашего рынка, к перекрытию дешевых и стабильных поставок российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали его процветание. Он теряет свой промышленный потенциал, позиции в конкурентной борьбе, в полный рост встает проблема бюджетных дефицитов, растет долговая нагрузка, инфляция! Все это ложится тяжким бременем на европейский бизнес и граждан, уровень жизни которых стабильно и унизительно для еврозоны снижается!
Таких слов, как «унизительно», российский президент по отношению к уровню жизни в ЕС еще не использовал.
— И, напротив,— добавил он,— внешнее давление стало для России большим стимулом, подстегнуло нас последовательно укреплять технологический суверенитет, повысить производительность труда, обновить мощности, освоить выпуск передовых товаров и насытить внутренний рынок качественной отечественной продукцией! В результате за прошедшие три года ВВП России увеличился более чем на 10% (за счет прежде всего обрабатывающей отрасли, то есть в нашем случае оборонной.— А. К.). Мы прочно входим в число крупнейших экономик мира и занимаем первое место в Европе! На низком уровне остается безработица — 2,3%. Под контролем находится инфляция, и государственный долг России — в пределах 17%, один из самых низких в мире.
Нет, и это было не все, что он хотел сказать.
— Кардинально изменилась валютная структура нашей торговли! — продолжал господин Путин.— Если еще в 2021 году доля доллара и евро в оплате нашего экспорта составляла 85%, то сейчас упала до девяти! Благодаря функционированию банковских и других институтов нам удалось создать сеть, обеспечивающую проведение финансовых платежей практически по всему миру. Хочу при этом подчеркнуть: мы же не отказывались ни от доллара, ни от евро — нам отказали в использования этих валют. Ну и, честно говоря, те, кто это сделал, наказали сами себя!
К странам Азиатско-Тихоокеанского региона, куда входят и Канада, и Австралия, и Новая Зеландия, оформленные российским законодательством как недружественные, у Владимира Путина нет никакого предубеждения:
— Вы можете полностью рассчитывать, дорогие друзья, и на нашу широкую поддержку! Конечно, ждем всех вас в России, в том числе на юбилейном Петербургском экономическом форуме и на Восточном экономическом форуме в следующем году во Владивостоке! Кстати, Россия подала заявку и на председательство в АТЭС в 2035 году, и мы рассчитываем, что она будет поддержана и одобрена партнерами по форуму!
Сразу после своей речи Владимир Путин покинул площадку Делового форума (так поступил и председатель КНР Си Цзиньпин, который переехал в резиденцию «Цилинь Шаньчжуан» и уже встретился с главой Южной Кореи), где мы его дожидались (нас, журналистов, впрочем, тут было немного, вернее, очень мало).
Здесь, в резиденции, все ждали российско-китайских переговоров в расширенном составе. Обстановка была в меру нервная, как всегда бывает, когда фотографы озабочены местом, какое могут занять за бархатным канатиком в зале и при случае даже местом в истории фотографии (а одно, вероятно, зависит от другого), по крайней мере политической.
И тут со всех сторон, спереди и сзади, китайские журналисты стали чихать и кашлять. Я не преувеличиваю: это было похоже на психическую атаку. Положение усугублялось тем, что российские журналисты накануне сдали анализы на грипп, ковид и насморк в отеле Conrad, где живет вся российская делегация во главе с Владимиром Путиным, и рано утром стало известно, что два корреспондента федеральных телеканалов «плюсанули», а один из них при этом был записан на все переговоры этого и следующего дня.
То есть россияне подрезали крылья сами себе, и ради чего? Чтобы сейчас слышать и видеть, как вокруг расчихались китайские коллеги? Ведь больше никто в мире сейчас анализы перед встречей с лидерами не сдает.
А, если так можно выразиться, коллеги чихали и кашляли, сея вокруг страх, боль, разочарование и вирусы. Наши-то коллеги за что пострадали?
Что ж, предстояло пройти и через это.
А также через гонку операторов и фотографов к залу заседаний, старт которой дали организаторы через несколько минут. И это была хорошая тренировка перед завтрашними переговорами: те же и Дональд Трамп (переговоры пройдут в этой же резиденции, и старт броску в переговорную комнату будет дан с того же места).
В российско-китайских переговорах принимало участие много людей (больше, чем было журналистов), но сами переговоры были короткими: вскоре они продолжились в узком составе (кроме Владимира Путина с российской стороны были министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков).
Между тем еще в варианте в расширенном составе Владимир Путин, по информации “Ъ”, подтвердил, что Россия подала заявку на участие в АТЭС в 2035 году (видимо, и в воспитательных целях тоже), а также добавил, что Соединенные Штаты могут поддержать ее, но увязывают эту поддержку с участием России в саммите «двадцатки» в Майами. Дональд Трамп хочет, чтобы Владимир Путин приехал в Майами. Причем стало совершенно понятно, что сам Владимир Путин туда не рвется. Впрочем, он сказал, что «мы еще посмотрим».
Пока Владимир Путин произносил свое вступительное слово, Си Цзиньпин глядел на него, мне казалось, не просто со вниманием, а с какой-то, не побоюсь этого слова, нежностью. Так он внимал каждому слову. Причем, что уж там, господин Путин не сказал ничего такого, из-за чего стоило так смотреть.
Сам председатель КНР местами не скупился на метафоры:
— Под нашим с вами твердым руководством китайско-российские отношения были и остаются неподвижны, как гора, при любой невзгоде в мире имеют широкие перспективы и не подвержены сиюминутной мировой конъюнктуре. Они привносят больше стабильности и определенности в турбулентный, хаотичный мир, служат образцом отношений нового типа между великими державами, отличающихся равноправием, взаимоуважением, добросовестностью и взаимовыгодным сотрудничеством!
А как уж оно на самом деле...
После переговоров Владимир Путин уехал из госрезиденции, которую правильнее все же, наверное, называть «Горной усадьбой единорога» (ибо Си Цзиньпин остался в ней один) в совместный университет МГУ и Пекинского политехнического института, где пробыл очень недолго, осмотрев все, что было предписано, выступив там, где было предложено, и сказав то, что было обязательно.
Мы тоже уехали из резиденции и переехали в отель Conrad, где планировалась встреча с президентом Вьетнама То Ламом, с которым Владимир Путин вот только что провел переговоры в Москве. Но, видимо, они все еще не могли наговориться.
— Я хочу поздравить со всеми достижениями, которых Россия достигла в этом году,— сообщил президент Вьетнама, и это все, что надо знать про эту встречу.
Сразу после нее лучшая (видимо) часть российской делегации (по крайней мере, заслуженная, точнее, заслужившая) засобиралась на прием от имени председателя КНР и уже сидела в одном микроавтобусе в выстроившемся у входа в Conrad кортеже. Ближе всех у открытой двери находился помощник президента Юрий Ушаков, так что представилась возможность поговорить с ним. Я спрашивал, собирается ли все-таки, по его мнению, Владимир Путин в Майами.
— Давайте мы сейчас посмотрим, что получится с общением двух лидеров и трех лидеров завтра, да? — предлагал Юрий Ушаков.— По результату их деятельности и мы будем решать.
— Видимо, шанс есть, но призрачный, — предполагал я.
— Если хотите,— говорил тогда Юрий Ушаков,— вы можете стать в призрачную позу. То есть много факторов, которые могут сложиться в пользу поездки... Будет ли это выгодно нам?.. Пойдет ли на пользу?.. Много факторов, которые еще даже не оцениваются... А они есть!.. Давайте мы еще вот этот сегодняшний и завтрашний день подождем...
— И будет ответ? — спрашивал я.
— Потом вернемся в Москву, пообсуждаем, подумаем...— поднимал глаза Юрий Ушаков к маленькой лампочке под потолком салона микроавтобуса.— И тогда уже будет совсем понятно… Вот вы, журналисты, я думаю, точно поедете...
— Президент, кажется, все-таки не производит сейчас впечатление человека, который рвется в Майами. Про свое участие в саммите АТЭС он сразу говорил более определенно...— вспомнил я свои же вопросы и его ответы.
— Я уж не знаю! — воскликнул Юрий Ушаков.— Вы и сейчас можете сказать, что Владимир Путин находится сейчас в Шэньчжэне, а уже рвется поехать в Таджикистан. Что хотите, можете сказать. На самом деле никто никуда не рвется (Формулировка «не рвется» не пришлась ему по душе.— А. К.). Все нормально оценивают ситуацию и принимают решения, исходя из анализов многих факторов...
Через полчаса Владимир Путин уже жал руку американскому президенту перед началом приема (стоявшему рядом Си Цзиньпину, в который раз в этот день встречавшемуся ему, уже не жал), в канун церемонии фотографирования. Дональд Трамп спросил, как у него дела, Владимир Путин поднял большой палец. Больше они в этот вечер, по информации “Ъ”, не общались.
А сфотографировались всей компанией. По правую руку от китайского председателя стоял Дональд Трамп, по левую — Владимир Путин. Не как в свое время на саммите АТЭС в Австралии, где российскому президенту было предложено постоять совсем с краю.
С краю тут оказался скорее премьер-министр Австралии.
Но все-таки оказался, сфоткался. Как и все остальные.
А не было гарантии.