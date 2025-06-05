МВД объявило в розыск предполагаемого участника атаки на военный аэродром

В базе федерального розыска МВД появилась карточка с именем Артема Тимофеева — предполагаемого участника атаки на военный аэродром «Белая» в Иркутской области. «РИА Новости» ранее писало, что он регистрировал на Украине бизнес, связанный с транспортными перевозками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД России Фото: МВД России

В карточке говорится, что 37-летний Артем Тимофеев родился в Житомире, по национальности украинец. По какой статье он объявлен в розыск, не указано. В ориентировках, которые публиковала администрация Усть-Кутского района Иркутской области, было сказано, что Артем Тимофеев — уроженец Донецка.

Правоохранительные органы сообщили ТАСС, что Артем Тимофеев временно проживал в Донецке, где получил российское гражданство. Там добавили, что ранее он также работал в Киеве.

1 июня, как заявляло Минобороны, Украина атаковала FPV-дронами военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Загорелось несколько единиц авиационной техники. Известно, что дроны вылетали из грузовиков.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отложенные взрывы».

Петр Бузлаев