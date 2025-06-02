Отложенные взрывы

Как стало известно “Ъ”, одна из не сработавших в минувшие выходные на железной дороге бомб позволила участникам расследования терактов установить, что украинские диверсанты использовали заряды пластичной взрывчатки С-4, имеющей американское происхождение. Первые подозреваемые появились и в деле о налетах квадрокоптеров на военные аэродромы. Сотрудники ФСБ и СКР допрашивают водителей трейлеров, использованных в качестве средств доставки дронов до мест атак, и ищут бывшего донецкого диджея, который мог быть причастен к отправке опасного груза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подрыв моста в Брянской области следствие квалифицировало как теракт

Фото: Telegram-канал Губернатор Брянской области Подрыв моста в Брянской области следствие квалифицировало как теракт

Фото: Telegram-канал Губернатор Брянской области

В минувшие выходные на объектах Московской железной дороги были совершены три преступления, которые следователи СКР квалифицировали как теракты и незаконный оборот взрывчатки, совершенные группой лиц (ст. 205 и 222.1 УК РФ). В 22:50 в субботу, 31 мая, на перегоне между станциями Выгоничи—Пильшино в Брянской области был подорван автомобильный мост, его плиты рухнули на движущийся пассажирский поезд №86 сообщением Климов—Москва. Он состоял из 11 вагонов, которые перевозили 379 пассажиров.

Локомотив был полностью разбит, два вагона сошли с рельсов. Погибли семеро, в том числе машинист и его помощник.

Помощь врачей потребовалась более чем сотне человек. В РЖД отмечают, что жертв могло быть намного больше, но сотни пассажиров спас машинист Павел Мишин, «применивший экстренное торможение».

В воскресенье, 1 июня, около трех часов был взорван железнодорожный мост на перегоне между станциями Остапово—Михайловский рудник в Курской области. Следовавший в этот момент тепловоз и три из сотни пустых вагонов грузового состава из Брянска сошли на трассу Е-391. Подвижной состав не опрокинулся, а травмы получили только машинист и его помощник.

В третьем нападении обошлось и без жертв и разрушений. В 10:50 воскресенья на перегоне между станциями Унеча и Жеча Брянской области взрыв произошел перед маневровым локомотивом, повреждено было около 5 м железнодорожного полотна.

Осматривая место происшествия, оперативно-следственная группа обнаружила еще одну бомбу, которая не сработала. Обезвредив ее, взрывотехники Росгвардии установили, что взрывное устройство состояло примерно из 10 кг пластиковой взрывчатки С-4.

По предварительным данным, самодельные взрывные устройства на ее основе применялись и для совершения двух других терактов. Отметим, что расследование было начато в следственных управлениях СКР регионов, затем его по распоряжению главы СКР Александра Бастрыкина должны передать в центральный аппарат ведомства, в ГСУ СКР. Следствие не исключает, что действовала не одна, а несколько групп диверсантов. Во всяком случае расстояние между местами минирования — десятки километров, а передвигаться в приграничных с Украиной районах довольно сложно.

Если в расследовании взрывов на Московской железной дороге подозреваемых пока нет, то в делах о нападениях на военные аэродромы они, похоже, уже появились.

Напомним, что в минувшее воскресенье с помощью квадрокоптеров, заряженных пластитом, были атакованы военные части в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным Минобороны, большинство FPV-дронов удалось сбить, а в Мурманской и Иркутской областях, где пуски осуществлялись вблизи аэродромов, по данным Минобороны России, «произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники».

Как выяснили силовики, во всех пяти случаях для атак использовались трейлеры—носители дронов. Сами квадрокоптеры были поставлены в Россию из-за границы, предположительно ввезены из Казахстана в Челябинскую область, где организаторы преступления сняли складское помещение для транспортной компании. В нем дроны в контейнерах были уложены в грузовики, а сами машины направлены в регионы базирования стратегической и дальней авиации. По документам водители должны были доставить заказчикам стройматериалы. Однако на расстоянии, ближайшем к местам атак, крыши над дронами были дистанционно открыты, а сами они направлены к аэродромам.

В Иркутской области водители, ставшие свидетелями атаки, пытались остановить пуски, используя булыжники. Возможно, после их вмешательства (власти пообещали наградить участников добровольной противовоздушной обороны) последствия ЧП стали менее внушительными.

Тем не менее именно водители трейлеров стали первыми подозреваемыми — сотрудники ФСБ и СКР допрашивают их, проверяя, использовали их втемную или шоферы содействовали организаторам преступления.

Помимо них в списке подозреваемых владельцы склада в Челябинске, а также диджей и музыкант из Донецка Артем Тимофеев.

Ориентировка на него была опубликована в Telegram-канале администрации города Усть-Кута Иркутской области, а потом удалена. Предполагается, что мужчина работал в той самой транспортной компании, которая организовала доставку дронов вместо стройматериалов. Силовики проверяют сейчас трейлеры во многих регионах, очевидно опасаясь, что могут последовать новые террористические атаки.

Организовал же теракт глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, доложивший о нем как об успешной спецоперации украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Отметим, что генерал Малюк еще с 2023 года разыскивается Россией за организацию серий других преступлений террористической направленности. Среди них налеты дронов, заранее завезенных в Россию. Так называемые отложенные пуски были в том числе по Москве.

Именно генерала Малюка называют и создателем преступной группы, которая в октябре 2022 года отправила трейлер с грузом пленки, в которую было упаковано больше 20 тонн взрывчатки, через Крымский мост и дистанционно совершила его подрыв.

Перед Южным окружным военным судом в итоге предстали восемь фигурантов этого дела, причастных к оформлению груза и его доставке. Защита утверждает, что украинские спецслужбы их использовали втемную.

Николай Сергеев