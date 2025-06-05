«РИА Новости» сообщило о бизнесе возможного участника атаки на аэродромы в РФ

Артем Тимофеев, который может быть причастен к атаке беспилотников на военный аэродром «Белая» в Иркутской области, регистрировал на Украине бизнес. Он был связан с транспортными перевозками и торговлей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на регистрационные документы. Согласно им, компания зарегистрирована в форме ООО в Краматорске десять лет назад.

Атака беспилотников на российские регионы была осуществлена утром 1 июня. Дроны вылетели из грузовиков в Иркутской, Мурманской, Рязанской и Ивановской областях. О пострадавших не сообщалось. 2 июня администрация Усть-Кутского района Иркутской области опубликовала в соцсетях ориентировку на розыск 37-летнего Артема Тимофеева, но позднее ее удалили. По данным Telegram-канала Baza, последние несколько лет молодой человек проживал в Миассе (Челябинская область).

Подробности атак — в материале «Ъ» «Отложенные взрывы».