Число пострадавших при теракте в Брянской области достигло 119

Количество пострадавших в результате подрыва моста в Брянской области возросло до 119, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. Их представитель добавил, что в среди пострадавших — пятеро детей.

31 мая в Брянской области мост рухнул на находящиеся под ним железнодорожные пути, по которым шел пассажирский поезд. Погибли семь человек. СКР квалифицировал подрыв как теракт (ст. 205 УР РФ). По данным следствия, мощность использовавшегося взрывного устройства составила около 15 кг в тротиловом эквиваленте. Вину Россия возложила на украинские спецслужбы. Семьям пострадавших выплатят по 1,5 млн руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Отложенные взрывы».