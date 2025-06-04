Власти Брянской области выплатят семьям пострадавших при теракте по 1,5 млн рублей

Губернатор Брянской области Александр Богомаз доложил президенту Владимиру Путину, что все пострадавшие в результате подрыва моста получат необходимые выплаты. Семьям погибших выплатят по 1,5 млн руб., пострадавшим с тяжелыми травмами — по 600 тыс. руб., с легкими и средними — по 300 тыс. руб.

На совещании с президентом вице-премьер Татьяна Голикова также сообщила, что правительство выплатит по 627 тыс. руб. пострадавшим, получившим тяжелые и средние травмы. Пассажирам с легкими травмами выплатят по 313,5 тыс. руб. Члены семей погибших при теракте получат выплаты в размере 1,1 млн руб.

Подрыв автомобильного моста в Брянской области произошел поздно вечером 31 мая. Мост обрушился на проходивший поезд №86 Климово—Москва. Локомотив был полностью разбит, два вагона сошли с рельсов. Погибли семь человек, пострадали — 120.

Полина Мотызлевская