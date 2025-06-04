Бастрыкин: все три теракта в Курской и Брянской областях организовала Украина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что за организацией трех терактов на железнодорожной инфраструктуре в Брянской и Курской областях стоят спецслужбы Украины. По его словам, заложенные на железной дороге устройства также имели украинское производство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Собранные следствием доказательства прямо указывают на то, что все три теракта были вне всякого сомнения организованы спецслужбами Украины»,— сказал Александр Бастрыкин на совещании президента с правительством.

Как добавил глава СКР, после терактов в Брянской и Курской областях возбуждены три уголовных дела. Размер причиненного вреда составил более 1 млрд руб. Александр Бастрыкин также сказал, что перед подрывом мостов в Брянской области разыскивали украинскую диверсионную группу.

Вечером 31 мая в Брянской области был подорван автомобильный мост. Его фрагменты упали на пассажирский поезд, в результате чего с рельсов сошли четыре вагона. Погибли семь человек, еще 122 пострадали. Той же ночью произошел взрыв на мосту в Курской области. С рельсов сошли тепловоз и три пустых вагона грузового состава. Пострадал машинист и два его помощника. Утром еще один взрыв произошел перед маневровым локомотивом в Брянской области.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отложенные взрывы».