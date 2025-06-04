Бастрыкин назвал мощность взрывных устройств, использованных при подрыве мостов

При терактах в Брянской и Курской областях мощность каждого из использованных взрывных устройств составила около 15 кг в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщил глава СКР Александр Бастрыкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

«Экспертами установлено, что взрывные устройства были снаряжены пластичным взрывчатым веществом иностранного производства. Их мощность составила около 15 кг тротилового эквивалента», — сказал господин Бастрыкин. Он также отметил, что при подрыве использовался блок управления украинского производства.

По словам главы СКР, ущерб от терактов в Курской и Брянской областях составил 1 млрд руб.

Вечером 31 мая в Брянской области автомобильный мост в результате подрыва обрушился на пассажирский поезд. Семь человек погибли, еще 122 получили ранения. Второй подрыв был совершен в ночь на 1 июня в Курской области: в результате обрушения железнодорожного моста на автодорогу рухнул тепловоз и три первых вагона. Пострадал машинист и двое его помощников. СКР квалифицировал взрывы как теракты (ст.205 УК РФ).

Подробнее о расследовании терактов — в «Отложенные взрывы».