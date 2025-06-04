Бастрыкин назвал ущерб от терактов в Курской и Брянской областях

Ущерб от трех терактов в Курской и Брянской областях составил около 1 млрд руб., сообщил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. Он добавил, что за всеми подрывами стоят украинские спецслужбы. Об этом глава СКР рассказал президенту Владимиру Путину на совещании с членами правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным СКР, в результате подрыва моста в Брянской области пострадали 122 человека. Погибли, как ранее сообщалось, семь человек. Мощность каждого из взрывных устройств, подложенных под мосты в Курской и Брянской областях, достигала 15 кг.

Вечером 31 мая на перегоне между станциями Выгоничи—Пильшино в Брянской области был подорван автомобильный мост. Его плиты упали на пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов—Москва. В ночь на 1 июня был также взорван железнодорожный мост на перегоне между станциями Остапово—Михайловский Рудник в Курской области. Следовавший в этот момент тепловоз и три из ста пустых вагонов грузового состава из Брянска сошли с рельсов. Утром 1 июня на перегоне между станциями Унеча и Жеча Брянской области взрыв произошел перед маневровым локомотивом.

Подробности — в материале «Ъ» «Отложенные взрывы».