Бастрыкин: при подрыве моста под Брянском пострадали 122 человека

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил уточненные сведения о числе пострадавших при подрыве моста в Брянской области. По последним данным СКР, при обрушении конструкции на железнодорожные пути и пассажирский поезд пострадали 122 человека. Погибли, как сообщалось ранее, семь человек.

«Причинены телесные повреждения 66 лицам, в том числе четырем малолетним детям»,— сказал господин Бастрыкин, видео доклада опубликовано в Telegram-канале корреспондента Павла Зарубина.

Глава СКР уточнил, что подрывы в Брянской и Курской областях были организованы спецслужбами Украины. По данным следствия, на местах происшествия были обнаружены блоки управления LoRa украинского производства.

Подрывы мостов в Брянской и Курской областях произошли 31 мая—1июня. В первом случае автомобильный мост обрушился на проходивший пассажирский поезд. Во втором — железнодорожный мост подорвался, когда по нему проходил грузовой состав. В результате тепловоз и три первых вагона рухнули на автомобильную трассу.

Подробнее о расследовании терактов — в материале «Отложенные взрывы».

Екатерина Отрашкевич