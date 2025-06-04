«Все теракты были организованы спецслужбами Украины». Главное из доклада Бастрыкина президенту

Председатель СКР Александр Бастрыкин доложил президенту о ходе расследования подрывов мостов в Курской и Брянской областях 31 мая и 1 июня. Глава ведомства сообщил, что теракты были организованы украинскими спецслужбами, а на месте происшествия обнаружены следы взрывчатки иностранного производства. Главные заявления господина Бастрыкина — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ