«Все теракты были организованы спецслужбами Украины». Главное из доклада Бастрыкина президенту
Что глава СКР рассказал о терактах в Брянской и Курской областях
Председатель СКР Александр Бастрыкин доложил президенту о ходе расследования подрывов мостов в Курской и Брянской областях 31 мая и 1 июня. Глава ведомства сообщил, что теракты были организованы украинскими спецслужбами, а на месте происшествия обнаружены следы взрывчатки иностранного производства. Главные заявления господина Бастрыкина — в подборке «Ъ».
Александр Бастрыкин
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
- Следственный комитет возбудил дела о трех терактах в Брянской и Курской областях.
- Все три теракта в Курской и Брянской областях организовала Украина.
- При подрыве моста под Брянском пострадали 122 человека, 7 погибли. Всего в поезде было 388 пассажиров.
- Мощность каждого из взрывчатых веществ составила около 15 кг в тротиловом эквиваленте.
- Ущерб от трех терактов превысил 1 млрд рублей.
- На перегоне между станциями Унеча и Жеча в Брянской области также нашли два несработавших взрывных устройства.
- С 20 по 25 мая на территории Брянской области проводились мероприятия по обезвреживанию украинской ДРГ. В районе деревни Микишево был обнаружен схрон, из которого изъяли 13 килограммов пластида и блоки управления украинского производства.