Глава «Росатома» планирует на этой неделе встретиться с главой МАГАТЭ

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев анонсировал новую встречу с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Она должна пройти в конце этой недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«С большой вероятностью в Калининграде»,— сказал господин Лихачев журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Точную дату встречи он не назвал.

21 мая господа Лихачев и Гросси провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о встрече. Пресс-служба МАГАТЭ сообщала, что Рафаэль Гросси на этой неделе посетит Россию и Украину для проведения консультаций по ядерной безопасности.

В мае глава МАГАТЭ называл нестабильной ситуацию на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Сейчас ЗАЭС контролируется «Росэнергоатомом» («дочка» «Росатома»).

Подробности — в материале «Ъ» «Принцип неопределенности АЭС».