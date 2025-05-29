Гросси посетит Россию и Украину на следующей неделе

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе прибудет в Россию на консультации по ядерной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ.

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Рафаэль Гросси «на следующей неделе посетит Киев и Россию в рамках своих регулярных контактов с обеими сторонами для обеспечения ядерной безопасности во время конфликта», сообщили в пресс-службе МАГАТЭ.

Глава МАГАТЭ назвал нестабильной ситуацию на ЗАЭС из-за того, что на протяжении более недели деятельность Запорожской атомной электростанции обеспечивала лишь одна линия 750 кВ «Днепровская». Резервная линия «Ферросплавная-1» была отключена 7 мая из-за повреждения. Ее восстановление затруднено из-за боевых действий, сообщали в МАГАТЭ.

С 3 марта 2022 года Запорожская АЭС контролируется российскими войсками. С сентября того же года станция не вырабатывает электроэнергию. ЗАЭС контролируется «Росэнергоатомом» — «дочкой» госкорпорации «Росатом». По словам главы «Росатома» Алексея Лихачева, Россия готова обсуждать сотрудничество с США по ЗАЭС в случае принятия решения руководством страны.

Подробнее — в материале «Ъ» «Принцип неопределенности АЭС».

Анастасия Домбицкая