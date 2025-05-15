Глава МАГАТЭ назвал нестабильной ситуацию на ЗАЭС

На протяжении более недели деятельность Запорожской атомной электростанции обеспечивает лишь одна линия 750 кВ «Днепровская». В связи с этим гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси назвал ситуацию с ядерной безопасностью на станции нестабильной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Резервная линия «Ферросплавная-1» была отключена 7 мая из-за повреждения. Ее восстановление затруднено из-за боевых действий, говорится в пресс-релизе МАГАТЭ. Шесть реакторов ЗАЭС остановлены, но им по-прежнему требуется внешнее питание для охлаждения топлива и предотвращения риска аварии. До начала конфликта на Украине станцию снабжали десять линий электропередач, что обеспечивало надежное внешнее питание.

«В течение всей войны внешняя энергетика была главной ахиллесовой пятой ядерной безопасности на Запорожской АЭС. К сожалению, ситуация в этом отношении не улучшилась»,— приводит пресс-служба агентства слова Рафаэля Гросси. Специалисты МАГАТЭ ежедневно фиксируют военную активность вблизи ЗАЭС, отмечается в заявлении.

С 3 марта 2022 года Запорожская АЭС контролируется российскими войсками. С сентября того же года станция не вырабатывает электроэнергию. Управляется станция АО «Росэнергоатом» — «дочкой» госкорпорации «Росатом». По словам главы «Росатома» Алексея Лихачева, Россия готова обсуждать сотрудничество с США по ЗАЭС в случае принятия решения руководством страны.

Подробнее — в материале «Ъ» «Принцип неопределенности АЭС».