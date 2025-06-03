В Башкирии единовременные выплаты участникам СВО уменьшили до 1 млн рублей

Военнослужащие Вооруженных сил России, подписавшие контракт в Башкирии после 4 июня, смогут рассчитывать на единовременную выплату 1 млн руб. Ранее размер выплаты составлял 1,6 млн руб. Изменения в указ о дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих подписал глава Башкирии Радий Хабиров.

Единовременные выплаты за подписание контракта с Минобороны были введены в республике в ноябре 2023 года. Размер разового довольствия составлял 100 тыс. руб., затем его увеличивали до 205 тыс. и 505 тыс. руб. Указом Радия Хабирова от 28 декабря 2024 года сумма увеличилась до 1,6 млн руб.

Для тех военных, которые имели право на получение муниципальной выплаты из бюджета Уфы (400 тыс. до 7 января, 700 тыс. — после 7 января), вознаграждение составило 1,2 млн руб.

Региональные меры соцподдержки действовали сначала до 31 марта, затем — до конца апреля и середины мая. 15 мая действие указа Радия Хабирова было продлено до конца месяца.

Новая редакция документа предполагает, что военнослужащие, подписавшие контракт с 1 января по 4 июня, получат по 1,6 млн руб., а вступившие в ряды ВС РФ с 5 июня — 1 млн руб. Единовременная выплата для получателей довольствия из бюджета Уфы уменьшена до 600 тыс. руб.

Таким образом, сейчас контрактники в Башкирии могут разово получить 1,4 млн руб. с учетом 400 тыс. руб., выплачиваемых министерством обороны. Для получателей «уфимской» выплаты сумма составит 1,7 млн руб.

Идэль Гумеров