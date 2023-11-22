Правительство Башкирии утвердило порядок выплат контрактникам

В Башкирии утвердили порядок выплат мобилизованным и призывникам, заключившим контракт на военную службу. Соответствующее постановление правительства республики опубликовано на региональном портале правовой информации.

Как следует из документа, военнослужащие из числа мобилизованных или призывников, заключившие контракты с 10 ноября до 31 декабря этого года, получат по 100 тыс. руб.

Единовременная выплата не распространяется на участников добровольческих подразделений, сформированных в Башкирии для участия в СВО.

Олег Вахитов

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