В Башкирии увеличили выплату контрактникам до 1,6 млн рублей

С 1 января 2025 года единовременная выплата военнослужащим, заключивший контракт с Минобороны России, в Башкирии составит 1,6 млн руб. Соответствующий указ главы региона опубликован на портале правовой информации.

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Увеличенная выплата будет предоставляться за контракт, заключенный с 1 января по 31 марта 2025 года. При этом если военнослужащий имеет право на получение выплаты из бюджета Уфы, он сможет получить 1,2 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», с мая контрактникам выплачивали из республиканского бюджета 205 тыс. руб. С 10 июля сумму увеличили до 505 тыс. руб. Собственные меры поддержки установлены в муниципалитетах. Так, в Уфе и Стерлитамаке за контракт выплачивают 400 тыс. руб. единовременно. Выплаты установлены в Благовещенском районе, Ермекеевском, Туймазинском районах.

Наталья Балыкова