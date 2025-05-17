В Башкирии выплаты контрактникам продлили на 16 дней

Глава Башкирии Радий Хабиров своим указом продлил до 31 мая этого года действие региональных единовременных выплат при заключении контракта на службу в зоне военной спецоперации. Документ с изменениями в указ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, проходящих военную службу» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Меры поддержки военнослужащих в виде единовременной выплаты 205 тыс. руб. были введены 26 апреля 2024 года и изначально действовали четыре месяца, однако неоднократно продлевались, а сумма увеличивалась. В последней редакции на единовременное довольствие могли рассчитывать военнослужащие, подписавшие контракт до 15 мая.

Размер разового денежного довольствия контрактников вырос до 505 тыс. руб., а с января 2025 года — до 1,6 млн руб. С учетом федеральной доплаты сумма составляет 2 млн руб.

Майя Иванова