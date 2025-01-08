В Уфе выплату за контракт c Минобороны увеличили до 700 тысяч рублей

Из бюджета Уфы будут выплачивать 700 тыс. руб. за подписание контракта о военной службе. Об этом сообщил в соцсетях глава городской администрации Ратмир Мавлиев. До 7 января сумма составляла 400 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об увеличении единовременной выплаты за контракт, заключенный для участия в СВО, с 505 тыс. руб. до 1,6 млн руб. Кроме того, 400 тыс. руб. военнослужащим выплачивает Министерство обороны. Таким образом, заключившие контракт в Уфе в общей сложности смогут рассчитывать на получение 2,7 млн руб.

Идэль Гумеров